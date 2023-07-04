خلال عهد السيسي.. توقيع شراكة بين مصر وعدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي

أشاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بقطاعي الصناعة والتجارة، قائلا إنهما حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014.

وأضاف سمير أن الحكومة المصرية أولت اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وجاء ضمن أبرز الأنشطة الصناعية التي تمت في عهد الرئيس السيسي ما يلي: