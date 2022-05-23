خلال عملية الطرح.. بروج تحصل على التزام بجمع 570 مليون دولار من مستثمرين

أعلنت شركة بروج للبتروكيماويات ومقرها أبوظبي اليوم الإثنين أنها حددت سعر الطرح للاكتتاب العام الأولي، والذي يظهر أنها قد تجمع نحو ملياري دولار في الصفقة، وضمنت سبعة مستثمرين أساسيين، بحسب وكالة رويترز.

حددت بروج، وهي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبورياليس، سعر الطرح العام الأولي عند 2.45 درهم (0.67 دولار) للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 20 مليار دولار.

قالت بروج إنها حصلت على التزام إجمالي بنحو 570 مليون دولار من المستثمرين الرئيسيين وهم “الشركة العالمية القابضة ومجموعة ملتيبلاي وألفا ظبي القابضة والقابضة وصندوق أبوظبي للتقاعد وجهاز الإمارات للاستثمار ومجموعة أداني من الهند”.

الطرح يشمل ثلاثة مليارات من الأسهم القائمة

وقالت الشركة، التي تستخدم منتجاتها في صناعة السيارات وتعبئة المواد الغذائية، الأسبوع الماضي إن الطرح يشمل ثلاثة مليارات من الأسهم القائمة تمثل 10% من رأس المال المصدر.

وتتبع دول الخليج المنتجة للنفط خطى أبوظبي بخطط لجمع عشرات المليارات من الدولارات عن طريق بيع أسهم في أصول الطاقة معتمدة على ارتفاع أسعار النفط في جذب المستثمرين الأجانب.

تغطية دفاتر أوامر اكتتاب الطرح العام الأولي تتم خلال ساعة من فتحها

وقال مدير دفاتر في الطرح الخاص بشركة بروج للبتروكيماويات إنه جرت تغطية دفاتر أوامر اكتتاب الطرح العام الأولي للشركة التي مقرها أبوظبي خلال نحو ساعة من فتحها.

وامتنعت أدنوك عن التعقيب.

وكانت بروج، وهي شركة متخصصة في اللدائن البلاستيكية، قد أعلنت في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضى، عن نيتها للطرح في السوق وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

قيمة الشركة 20 مليار دولار

وقال مصدران مقربان من الصفقة إن قيمة الشركة قد تكون 20 مليار دولار مما يعني أن حجم الطرح قد يبلغ ملياري دولار.

وأحجمت أدنوك عن التعقيب على تقييم بروج، وقالت الشركة، التي تُستخدم منتجاتها في السيارات وتعبئة المواد الغذائية بين أشياء أخرى، إن الطرح سيتألف من ثلاثة مليارات سهم قائم تقريبا، تمثل 10 % من رأس المال المصدر للشركة.

وأضافت في وثيقة الطرح أن الاكتتاب في أسهم بروج سيبدأ في 23 مايو ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه للمستثمرين الأفراد وحتى 30 مايو للمؤسسات الاستثمارية.

وتتوقع الشركة أن أسهمها سُيسمح بتداولها في سوق أبوظبي في الثالث من يونيو القادم.