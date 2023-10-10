خلال عرض أمام السيسي.. خريجو كلية الشرطة يرسمون علم مصر والاهرامات بالدراجات الهوائية

قدم خريجو وطلاب كلية الشرطة عرضًا بالدراجات الهوائية خلال حفل تخرجهم، ورسموا أثناء العرض علم مصر ويتوسطه الأهرامات مع تشغيل أغاني وطنية، وذلك في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة 2023 من طلاب كلية الشرطة، وقدموا خلالها عروض القوة واللياقة البدنية التي تظهر قوة ودقة الطلاب في كلية الشرطة، إضافة إلى عروض الدفاع عن النفس المختلفة.

وشاركت عناصر الشرطة النسائية في العروض أمام الرئيس السيسي، منها التشكيلات العنكبوتية من أجل تفتيت عمليات الاقتحام وتشتيت الخصم والدخول للمبنى المراد اقتحامه بكثافة عالية.

وانطلقت فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2023 التي تنظمه وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخل أكاديمية الشرطة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، مع تواجد لوزير الداخلية محمود توفيق وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وتواجد في الحفل أسر خريجي الشرطة الجدد للاحتفال بأنجالهم، ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، أوائل دفعة كلية الشرطة لعام 2023، وتسليمهم شهادات تقدير.