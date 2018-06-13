خلال عام.. 12% زيادة في أسعار الصاج المجلفن

محمود زكي كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء عن ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال شهر مايو. وأضاف التقرير أن الصاج مفرد سمك 5. مم عرض اللوح 1.06 بقيمة 139 جنيها للمتر مربع شاملا ضريبة القيمة المضافة 14%، في حين ارتفع مقارنة بشهر مايو من العام الماضي بنسبة 12%، محققا&nb

محمود زكي

كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء عن ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال شهر مايو.

وأضاف التقرير أن الصاج مفرد سمك 5. مم عرض اللوح 1.06 بقيمة 139 جنيها للمتر مربع شاملا ضريبة القيمة المضافة 14%، في حين ارتفع مقارنة بشهر مايو من العام الماضي بنسبة 12%، محققا 123 جنيها للمتر مربع.

وأوضح أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1متر بلغ 376 جنيها للمتر مربع بارتفاع بلغ 24% عن نفس الشهر من العام الماضي 2017، والذي سجل خلاله سعره 303 جنيهات للمتر مربع.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 417 جنيها للمتر مربع، وبزيادة بلغت 21.6% خلال شهر مايو من العام الماضي الذى حقق خلاله 343 جنيها.