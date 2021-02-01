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خلال عام كورونا .. شهادات العملة الأجنبية تفقد 426 مليون دولار من أرصدتها

في ديسمبر فقط ارتفعت 67.5 مليون دولار
الحسينى حسن 9:29 م, الأثنين, 1 فبراير 21 9:29 م, الأثنين, 1 فبراير 21

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أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، تراجع الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية -ودائع لأجل وشهادات ادخار- خلال العام الماضي بنحو 426.14 مليون دولار أو بنسبة 1.3% لتصل إلى مستوى 32.497 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 32.924 مليار دولار في ديسمبر 2019.

وفي آخر شهور العام منفردًا، ارتفعت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية بنحو 67.47 مليون دولار فقط.

وطبقا للبيانات، يأتي التراجع خلال مدار العام في الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية “ودائع لأجل وشهادات ادخار”؛ نتيجة انخفاضها لدى قطاع الأعمال العام بنحو 235.5 مليون دولار، ولدى قطاع الأعمال الخاص بنحو 58.74 مليون دولار ولدى القطاع العائلي بنحو 131.91 مليون دولار.

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وسجلت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية لدى قطاع الأعمال العام نحو 1.526 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.762 مليار دولار في ديسمبر 2019، وسجلت لدى قطاع الأعمال الخاص نحو 5.556 مليار دولار مقابل 5.615 مليار دولار، بينما سجلت ودائع لأجل وشهادات ادخار القطاع العائلي بالعملة الأجنبية نحو 25.415 مليار دولار في نهاية 2020، مقابل 25.547 مليار دولار في نهاية 2019.

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الودائع تحت الطلب ترتفع 574 مليون دولار خلال العام الماضي

في حين أظهرت البيانات، ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية خلال العام الماضي بنحو 574 مليون دولار، لتسجل 8.611 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 8.037 مليار دولار في ديسمبر 2019.

ويأتي الارتفاع نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص والقطاع العائلي خلال 2020، بنحو 370.82 مليون دولار و288.95 مليون دولار على الترتيب، لتسجل الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص نحو 4.890 مليار دولار، وودائع القطاع العائلي نحو 3.332 مليار دولار.

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بينما تراجعت الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام بنحو 91.2 مليون دولار خلال العام الماضي، لتسجل 399.3 مليون دولار في ديسمبر 2020، مقابل 490.5 مليون دولار في ديسمبر 2019.

وعلى مستوى إجمالي الودائع الأجنبية، قال البنك المركزي، إنها ارتفعت بقيمة 147.9 مليون دولار، على مدار العام الماضي، لتصل إلى مستوى 41.108 مليار دولار، مقابل 40.961 مليار دولار في ديسمبر 2019.

وعلى مدار شهر ديسمبر فقط، ارتفعت إجمالي الودائع الأجنبية بنحو 213.51 مليون دولار من مستوى 40.895 مليار دولار في نوفمبر 2020.

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بقلم الحسينى حسن

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