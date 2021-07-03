خلال شهر.. الداخلية: كشف غموض 361 جريمة وتنفيذ 500 حكم إعدام ومؤبد

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض 361 حادث خطف، قتل، سرقات بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، بإجمالي 520 متهمًا، واستعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، 281 قضية أحداث.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية، الصادرة -اليوم السبت- أن جهود أجهزتها أسفرت عن مصرع 6 عناصر إجرامية، وتنفيذ 5 أحكام بالإعدام و496 حكم بالسجن المؤبد.

ولفتت الداخلية، أنها نفذت 2317608 حكم قضائي متنوع خلال شهر، بينهم 9759 حكم جناية، من بينها (5 أحكام بالإعدام، 496 حكم بالسجن المؤبد، و706547 حكم جزئي، 133990 مستأنف، 1140183 غرامة، 327129 مخالفة.

وأضافت أنها ضبطت 1658 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط، الجيزة، الغربية– السويس- الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ– المنيا – الشرقية – سوهاج – الأقصر – قنا – البحر الأحمر – المنوفية – دمياط – الفيوم – الإسماعيلية – أسوان – بورسعيد، بإجمالي مضبوطات 1168 قطعة سلاح ناري، أبرزها: 169 بندقية آلية، 181 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 31 مسدسًا، 786 فرد محلي، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

وتابعت: “أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها: “قتل– شروع فى قتل- مخدرات – سرقة – سلاح”.

وضبـطت 4853 قطعة سلاح ناري، بحوزة 4156 متهمًا، أبرزهم الآتي: (4 جرينوف، 4 رشاش، 466 بندقية آلية، 745 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 252 مسدسًا، 3382 فرد محلي، 11333 طلقة مختلفة الأعيرة، 535 خزينة، 6424 قطعة سلاح أبيض.

وكشفت 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 22 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 3 مسدسات، 12 فرد محلي، عدد من الطلقات النارية، أجزاء وأدوات التصنيع، 32 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 108 متهمين، ارتكبوا 175 حادث.

وضبط 746 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 3 بنادق آلية، 6 بنادق “غير مششخنة”، 6 مسدس، 207 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 531 سلاح أبيض.

وبمجال مكافحة المخدرات، ضبطت 6371 قضية مخدرات، ضبط خلالها 6736 متهمًا، وبحوزتهم كميات من مخدر البانجو وزنت 935.696 كيلو جرام، وكذا 12 قيراط منزرعة بذات المخدر، الحشيش 408.646 كيلو جرام، الهيروين 126.918 كيلو جرام، الأفيون وزنت 6.345 كيلو جرام، الكوكايين 308 جرام، الأستروكس 54.481 كيلو جرام، الفودو 9.747 كيلو جرام، شابو 38.712 كيلو جرام، البودر 34.208 كيلو جرام، الهيدرو 103.600 كيلو جرام، فرجينيا 200 جرام، الآيس 1.407 كيلو جرام، الكيتامين 1.646 كيلو جرام، ماكس فورت 20 سم3، 139506 قرص مخدر.

على صعيد آخر، واصلت أجهزة الأمن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة “السحر والجمال” بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 3134 متهمًا، وبحوزتهم 120 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 58 قطعة سلاح أبيض، 130 قضية إتجار بالمخدرات.

كما نفذت 25465 حكمًا قضائيًا، ضبط خلالها 2555 قضية متنوعة، وتشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 2 حادث، وضبط وفحص 10584 عنصرًا إجراميًا.