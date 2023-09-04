خلال شهر..البنك المركزي: تعليمات للبنوك لتسهيل حصول الأميين وكبار السن على المنتجات المصرفية

قرر تيسير حصول الأميين وكبار السن من (65 عاما فأكثر) على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تطبيق بعض المحددات التي يتعين على البنوك اتباعها وتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز شهر من صدور القرار.

الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لـ الأميين وكبار السن

وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه؛ لتعزيز جهود الشمول المالي وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي، والذي تبين من خلال الرصد لوجود بعض التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الفئات عند تعاملاتهم مع البنوك.

وحدد البنك المركزي عددا من البنود الملزمة للبنوك لتيسير حصول العملاء من الأميين وكبار السن على المنتجات والخدمات المصرفية وتحديدا البنود التالية: