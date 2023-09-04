خلال شهر..البنك المركزي: تعليمات للبنوك لتسهيل حصول الأميين وكبار السن على المنتجات المصرفية

قرر تيسير حصول الأميين وكبار السن من (65 عاما فأكثر) على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تطبيق بعض المحددات التي يتعين على البنوك اتباعها وتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز شهر من صدور القرار.
الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لـ الأميين وكبار السن
وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه؛ لتعزيز جهود الشمول المالي وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي، والذي تبين من خلال الرصد لوجود بعض التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الفئات عند تعاملاتهم مع البنوك.
وحدد البنك المركزي عددا من البنود الملزمة للبنوك لتيسير حصول العملاء من الأميين وكبار السن على المنتجات والخدمات المصرفية وتحديدا البنود التالية:
البند 3 من أولا الخاص بالقواعد العامة: تحديث نظام قاعدة بيانات البنك بحيث تعكس فئة “كبار السن”، مع مراعاة تحديث نظام قاعدة بيانات العملاء من الأميين لدى تحديث بياناتهم.
البند 3 من ثانياً الخاص بإجراءات العناية الواجبة: قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات، أخذا بعين الاعتبار إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
البند 3 من ثالثاً الخاص بمبدأ العدالة والإنصاف: المتضمن إمكانية استعانة العميل بمساعد من داخل الفرع وكذلك تقديم المساعدة عند ملء الاستثمارات والنماذج الخاصة بهولاء العملاء، على أن يتم ذلك من قبل اثنين من موظفي البنك مجتمعين، بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.
البند 5 من رابعاً الخاص بالإفصاح والشفافية: توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء من الأميين– بعد الحصول على موافقتهم- بالصوت أو الصورة وذلك للتعاملات التي تتم داخل الفرع وبالشكل المباشر إتاحتها في أي وقت وتأمينها.
البند 5 من خامساً الخاص بتهيئة البنية التحتية: يٌفضل تقديم خدمة الشباك الواحد بكافة الفروع لتقديم كافة الخدمات لكبار السن وإمكانية السحب النقدي لهم من داخل الفرع دون التقيد بالانتظار وتوفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن العملاء العاديين.
البند 9 من خامساً الخاص بتهيئة البنية التحتية: يُسمح للبنك بإجراء زيارات منزلية لكبار السن من قبل موظفي الفرع لتقديم الخدمات المصرفية، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما يُمكن استخدام قنواته الإلكترونية المتنقلة للوصول لهم إذا استدعت الحالة.