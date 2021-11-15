خلال شهري أكتوبر ونوفمبر .. تجار: 60% تراجعا بمبيعات الملابس الجاهزة في الإسكندرية

لافتين إلى أن التراجع هذا العام بمثل تلك النسب ولأسباب لا نعلمها

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن مبيعات موسم الشتوى هذا العام تشهد تراجعاً ملحوظاً هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، قدره البعض بنسب تتراوح من 50 -60% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، لافتا إلى أن التراجع هذا العام بمثل تلك النسب ولأسباب لا نعلمها.

وأشار البعض إلى أن الزيادات فى الأسعار فى بعض قطاعات الملابس هذا العام منطقية وليست كبيرة وهى تتراوح من 10 -15%، وليست مؤثرة فى حركة البيع، لافتين إلى أن هناك أساسيات الطلب عليها لا يتغير كالبنطلونات أو البدل أو بعض المنتجات الأخرى ولا ترتبط بتغير الموضة.

وأوضح بعض أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك تجارا فى قطاع التجزئة تشتكى من تلك الأوضاع، خاصة أن المحلات قامت بتوفير ملابس شتوية بغرض إعادة بيعها للعملاء ومع تراجع المبيعات تزيد الضغوط الخاصة بالتزامات تلك المحال التجارية تجاه مورديها.

وفى البداية أكد أشرف جويا، رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مبيعات موسم الشتوى هذا العام تشهد تراجعا ملحوظا هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف جويا أن العام الماضى كان يشهد زيادة فى معدل المبيعات الحالية بنسب تتراوح من 50 -60% خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، لافتا إلى أن التراجع هذا العام بمثل تلك النسب ولأسباب لا نعلمها.

وتساءل رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، هل من تلك الأسباب العودة إلى المدارس ومصروفات الدوس الخصوصية، وغيرها.

ولفت جويا إلى أن الزيادات فى الأسعار فى قطاع الملابس الحريمى هذا العام منطقية وليست كبيرة وهى تتراوح من 10 -15%، وليست مؤثرة فى حركة البيع.

كما أوضح رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الموضة أو غيرها يمكن أن تؤثر فى بعض أنواع الملابس ، لكن هناك أساسيات الطلب عليها لا يتغير كالبنطلونات أو البدل أو بعض المنتجات الأخرى .

كما أعتبر جويا أن التجارة العشوائية والباعة الجائليين تعد من أحد أهم اسباب التراجع فى مبيعات الذى تشهده قطاع الملابس الجاهوزة فى بعض المحال التجارية .

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن هناك باعة جائليين يحصلوا على بواقى المصانع ويقوموا بعرضها ، لافتاً إلى أن بعض الفروشات بالشوارع تحتوى على بضائع أكثر من الموجودة فى بعض المحلات التجارية.

وأعتبر جويا أنه لا توجد جهات رقابية تتصدى لتلك التجاوزات من الباعة المفترشين بالطرق سوى شرطة المرافق ، لافتاً إلى أن أستمرار تواجد هؤلاء الباعة يدعو للريبة والشك بشأن وجود غض لبصر تلك الجهات عن هذا التجاوز .

ومن جانبه أكد عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أنه من المفترض أن الموسم الشتوى قد بدأ ، إلا انه فعلياً لا توجد حركة مبيعات .

وأضاف عبد الحكيم أننا لا نعلم الأسباب التى تجعل عدد من محلات التجزئة تعانى من تراجع المبيعات وعدم وجود الزبائن والعملاء ، حتى من باب السؤال عن المعروضات .

وأعتبر عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أنه أصبح من النوادر فى الفترة الراهنة أن يتم رصد حركة بيع لدى المحلات ، وهو أمر غير طبيعى .

وأوضح عبد الحكيم أن فى هذا التوقيت من العام عادة ما يكون هناك حركة بيع جيدة، إلا أن نسب البيع هذا العام لاتتعدى نسبة الـ 20% فقط .

وأعتبر عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن نسب التراجع فى المبيعات فى الفترة الراهنة تقدر بنحو 80% فى معظم القطاعات وهو أمر محير.

ولفت عبد الحكيم إلى أن حركة المبيعات فى الملابس الأطفالى عادة لا تتأثر كثيراً بالتقلبات ويكون هناك حركة مبيعات إلا أنها تشهد تراجع هذا العام لأسباب غير مفهومة.

وأوضح أن بعض تجار فى قطاع التجزئة تشتكى من تلك الأوضاع ، خاصة أن المحلات قامت بشراء ملابس شتوية بغرض أعادة بيعها للعملاء ومع تراجع المبيعات تعود للواجهة التزامات تلك المحال.

وأوضح أن تلك البضائع عادة تكون ملك الموردين والذين يقوموا بمنح ائتمان للمحلات لحين البيع، وذلك عقب سداد جزء من قيمتها ومنح الائتمان بالجزء الباقى.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أنه من الممكن أن تتحسن تلك الأوضاع بشكل فجائى، لافتاً إلى أنه ليس هناك قدرة على التنبؤ بتلك الأوضاع .