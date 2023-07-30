بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، إذ اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم النتيجة منذ قليل .

وتقدم الوزير بالتهاني للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الاول بالثانوية العامة 2023، تمهيدا لاعلان قائمة الأوائل .

خلال ساعات… نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ومن المرتقب ان يعلن الوزير خلال الساعات القادمة قائمة الأوائل ومن ثم أتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023.

وستقوم وزارة التربية والتعليم باتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا عبر موقعها الرسمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بالاسم ورقم الجلوس.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي :https://moe.gov.eg

واعلنت وزارة التربية والتعليم على مدار الايام الماضية مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2023، في كافة المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الثانوية 2023

وبلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%، واللغة الاجنبية الثانية 91%، والفيزياء 91%، والجغرافيا 91.6%.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات التاريخ 90.2%، والكيمياء 88.9%، وعلم النفس 93.9%، والرياصيات التطبيقية 88.5%.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الجيولوجيا 91.1%، واللغة الأجنبية الأولي 91.3%، والفلسفة 91.9%.

كما بلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة 89.7%، والأحياء 90.6%،

يذكر ان عدد طلاب الثانوية العامة 2023، قد بلغ هذا العام 783 الف و 25 طالب، منهم 276 الف و 211 طالب بالشعبة الأدبية، و 391 الف و 671 طالب بشعبة علمي علوم، بالاضافة إلى 98 الف طالب بشعبة علمي رياضيات.

وكانت وزارة التعليم قد اوضحت في وقت سابق أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة، كاملةً سواء مقالية أو إلكترونية بعيداً عن العنصر البشري.

حيث يتم تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقالية، من خلال التصحيح الإلكتروني عن طريق نظام «rubrics».

واشارت الوزارة الي انه سيتم عمل مسح ضوئي «scan» لصورة ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

ونوهت التعليم إلى أنه سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق، لضمان جودة التصحيح الإلكتروني.

بالإضافة إلى مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

اما بالنسبة لتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، فسيتم تصحيحها من خلال نظام التصحيح الإلكتروني.

