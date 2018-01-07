خلال ساعات.. افتتاح 13 مشروعا جديدا بتكلفة تتجاوز 8 مليارات جنيه

في قطاعي الطرق والكباري تشهد مصر، خلال ساعات افتتاح 13 مشروعا جديدا في قطاعي الطرق والكباري بتكلفة 8 مليارات و400 مليون جنيه. والمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى طريق شبرا/ بنها الحر بطول 40كم بتكلفة 3.3مليار جنيه علاوة…

في قطاعي الطرق والكباري



تشهد مصر، خلال ساعات افتتاح 13 مشروعا جديدا في قطاعي الطرق والكباري بتكلفة 8 مليارات و400 مليون جنيه.

والمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى طريق شبرا/ بنها الحر بطول 40كم بتكلفة 3.3مليار جنيه علاوة على تكلفة نزع الملكية ومشروع محور بنها على النيل بتكلفة 595 مليون جنيه والمشروع الثالث القوس الشمالي الشرقي من الطريق الاقليمى بتكلفة 4مليارات جنيه

كما تتضمن قائمة الافتتاحات على نسخة منها كباري طريق القاهرة – السويس الصحراوي وهى كوبري المهندس / سليمان متولي وزير النقل الأسبق (كوبري العاصمة الإدارية) بتكلفة 94.69مليون جنيه وعدد 2 كوبري الجفرة وهما كوبري الشهيد محمد صفا والشهيد سيد عبد الحفيظ بتكلفة 62 مليون جنيه وهما من أبناء هيئة الطرق والكباري

بخلاف عدد 2 كوبرى دوران للخلف عوبيد بأسماء أحد شهداء القوات المسلحة بتكلفة 70 مليون جنيه ونفق أمام قيادة الجيش الثالث الميداني باسم أحد شهداء القوات المسلحة أيضا بتكلفة 25 مليون جنيه لتحويل طريق القاهرة/ السويس إلى طريق حر بإلغاء كافة التقاطعات الواقعة عليه وخدمة الحركة على جانبي الطريق

كما تضم قائمة الافتتاحات كوبري دمنهور العلوي بمحافظة البحيرة بتكلفة 151 مليون جنيه .