خلال زيارته للهند الأسبوع المقبل.. ترامب يفتتح أكبر ملعب كريكت في العالم

يستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى الهند، التى يبدأها الإثنين المقبل وتستغرق يومين، بافتتاح أكبر ملعب كريكت في العالم في مدينة أحمد آباد، المعقل السياسي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وتهدف الزيارة -بحسب وكالة « رويترز »- إلى تحسين العلاقات بين البلدين، بعد تصدعها بسبب النزاعات التجارية.

وتتضمن الزيارة أيضا جولة ترامب في مسكن المهاتما غاندي، الذي يعد رمزا تاريخيا هنديا.

جدير بالذكر أن أحمد آباد أكبر مدينة في ولاية جوجارات التي تقع في غرب الهند والتي صار مودي رئيسا للوزراء بها قبل أن يصل الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه إلى الحكم في الهند عام 2014، وشهدت منذ توليه زيارات من زعماء الصين واليابان وإسرائيل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادرها إن الخطط الحكومية تتوقع إنفاق ما بين 800 إلى 850 مليون روبية هندية ( التى تعادل 11 إلى 12 مليون دولار )، على الاستعدادات الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكي.

وقالت المصادر إن الإجراءات الأمنية التي من التوقع أن تشمل نشر أكثر من 12 ألف شرطي ستبلغ نصف التكاليف الإجمالية تقريبا.

وقال مفوض بلدية أحمد آباد، فيجاي نيهرا، إن السلطات أنفقت نحو 300 مليون روبية ( 4.2 مليون دولار ) على توسيع الطرق وتحسين البنية الأساسية حول ملعب الكريكت الجديد الذي يتسع لـ 11 ألف متفرج.