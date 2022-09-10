خلال زيارته جامعة دراية.. «عاشور»: الجامعات الخاصة رافد مهم بمنظومة التعليم العالي

اجري د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم ، زيارة لمقر جامعة دراية الخاصة بمدينة المنيا الجديدة.. وذلك للاطمئنان على استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وتفقده لعدد من المنشآت الجديدة بها.

ورافق الوزير في زيارته اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ود. عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، ود. علاء عشماوي رئيس جامعة دراية.

كما رافقه أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي.. ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

جامعة دراية

وأكد الوزير أن الجامعات الخاصة تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية.

وأكد الوزير ضرورة وجود الجامعات الخاصة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المصري، مشيدًا بما حققته هذه الجامعات من تقدم على المستوى التعليمي والبحثي.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى كلية طب الأسنان بالجامعة، والذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 600 مليون جنيه.

ويضم المبني أحدث الأجهزة الطبية، ويتكون من ثلاثة أدوار، ويقع على مساحة 20 ألف متر.

ويستوعب 1500 طالب، وبه 250 وحدة أسنان موزعة على 5 عيادات؛ بما يسهم في الارتقاء بالخدمة التعليمية والطبية المقدمة لأهالي محافظة المنيا.

كما تفقد الوزير العيادات الخارجية بمبنى كلية العلاج الطبيعي، والتي تتكون من 17 عيادة.

وتقع على مساحة 450 مترًا ، وتضم وحدة تمرينات علاجية على مساحة 100 متر مربع.

وتخدم عيادات العلاج الطبيعي بالجامعة ما يزيد عن 120 مريضًا يوميًا، وتم عمل 20 ألف جلسة علاجية مجانية خلال العام الماضي.. وذلك من خلال برنامج الجامعة للقوافل العلاجية والتي تنقل المرضى مجانًا من كافة أنحاء المحافظة للعيادات الخارجية للمتابعة والعلاج.

كلية طب الاسنان جامعة دراية

وأشاد عاشور بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في الجامعة.

وكذلك سيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها التعليمية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

والتي تتضمن تحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في مخرجاته.

ولفت إلى أن جامعة دراية تُسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.