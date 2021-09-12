سيـــاســة

خلال زيارتها لمصر .. قائد الحرس الوطني لولاية تكساس تلتقي عددا من كبار قادة القوات المسلحة 

فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
أحمد اللاهوني 6:38 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 6:38 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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التقت اللواء تريسى نوريس قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس بكل من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة وذلك خلال زيارتها الرسمية التى استمرت لعدة أيام بجمهورية مصر العربية، فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناولت اللقاءات عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية المصرية الأمريكية .

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من جانبها أكدت قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية ، معربة عن تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة فى ضوء عمق العلاقات بين البلدين .

وفى سياق متصل قامت اللواء تريسى نوريس بالمرور على عناصر الحرس الوطنى لولاية تكساس المشتركة فى التدريب المشترك ” النجم الساطع 2021 “.

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 أشادت بالمستوى الراقى الذى يعكسه التدريب ومدى مساهمته فى تبادل الخبرات بين العناصر المشاركة بما يؤهله ليكون مناخ فعال لتبادل الثقافات والخبرات العسكرية فى مختلف التخصصات لكافة الدول المشاركة بالتدريب .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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