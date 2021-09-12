خلال زيارتها لمصر .. قائد الحرس الوطني لولاية تكساس تلتقي عددا من كبار قادة القوات المسلحة 

التقت اللواء تريسى نوريس قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس بكل من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة وذلك خلال زيارتها الرسمية التى استمرت لعدة أيام بجمهورية مصر العربية، فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناولت اللقاءات عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية المصرية الأمريكية .

من جانبها أكدت قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية ، معربة عن تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة فى ضوء عمق العلاقات بين البلدين .

وفى سياق متصل قامت اللواء تريسى نوريس بالمرور على عناصر الحرس الوطنى لولاية تكساس المشتركة فى التدريب المشترك ” النجم الساطع 2021 “.