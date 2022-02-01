سيـــاســة

خلال زيارة تميم لواشنطن .. بايدن يمنح قطر صفة «حليف رئيسي من خارج الناتو»

بايدن : قطر تعد صديقا جيدا وشريكا محل ثقة
أحمد فراج 11:44 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22 11:44 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو، وهو ما يسمح بعلاقات عسكرية وتجارية أوسع بين البلدين، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.

وأوضح بايدن أثناء مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد في البيت الأبيض، أن هذه الخطوة طال انتظارها.

بايدن : قطر تعد صديقا جيدا وشريكا محل ثقة

وقال بايدن للصحفيين: “قطر تعد صديقا جيدا وشريكا محل ثقة سأبلغ الكونجرس بعزمي تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو ليعكس ذلك أهمية علاقتنا. اعتقد أنها خطوة طال انتظارها”.

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وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي، قال بايدن إنه يعتزم إخطار الكونجرس الأمريكي قريبا بالقرار الذي اتخذه بشأن الدولة الخليجية الثرية.

وقال بايدن إن الجانبين بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة عالميا ودعم أفغانستان.

أمير قطر يصف مباحثاته مع بايدن بأنها مثمرة

ووصف أمير قطر مباحثاته مع بايدن بأنها مثمرة، مشيرا إلى أنها تناولت تطورات إقليمية ودولية.

وناقش الطرفان صفقة ضخمة ستحصل بموجبها شركة الخطوط الجوية القطرية على طائرات من طراز بوينج “777 اكس” مقابل حوالي 20 مليار دولار.

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قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم

وتُعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد تحول الإمدادات إلى أوروبا إذا تسببت الأزمة المتصاعدة بشأن أوكرانيا في تعطيل شحنات الغاز الروسي إلى القارة.

وتضمنت أجندة بايدن المحادثات النووية الإيرانية والعلاقات مع أفغانستان، حيث تلعب قطر دورا مهما.

وقال مسؤول للصحفيين إن تميم التقى مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس وناقش مبيعات الأسلحة وقضايا عسكرية أخرى مع وزير الدفاع لويد أوستن.

وقال بايدن إنه والأمير تميم كان لديهما الكثير على جدول أعمالهما أمس الاثنين، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

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وأشاد بالصفقة الجديدة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية القطرية مع شركة بوينغ والتي قال إنها ستخلق “عشرات الآلاف من الوظائف ذات الأجر الجيد”.

ومن ناحية أخرى، قال بايدن إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع الإمارات على ضوء تعرضها لهجمات صاروخية من اليمن.

وأوضح الرئيس الأمريكي: “لقد كنا على اتصال يومي مع الإمارات لمواجهة هذه التهديدات”.

وقال إنه أمر البنتاجون ببذل كل ما في وسعه لإيصال دعم الولايات المتحدة للإمارات والسعودية.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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