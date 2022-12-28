خلال ديسمبر.. 720 مليون جنيه إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية بشركة الإسكندرية للتوزيع

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية للعملاء التابعين لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بلغ نحو 720 مليون جنيه للشهر الحالي.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ”المال”، إن إجمالى فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية فى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تراجع خلال ديسمبر الحالي، بواقع 50 مليون جنيه، مقارنة بشهر نوفمبر الماضى لدى العملاء التابعين للشركة.

وأضافت المصادر أن تلك الفواتير التى تم إصدارها منذ 20 ديسمبر الحالى تمثل استهلاك القطاعين التجارى والمنزلى عن الشهر نفسه، لافتًا إلى أن تلك القيمة موزعة بواقع 500 مليون جنيه للقطاع المنزلى، و220 مليونًا للتجارى والخاص.

وأشار إلى تراجع فاتورة استهلاك ديسمبر الماضى نتيجة انخفاض استهلاك القطاعين خلال ديسمبر، نظرًا لاعتدال درجات الحرارة خلال الشهر الماضى مقارنة مع نوفمبر، ما ساهم فى تقليل الاعتماد على التكييفات وبعض الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ورفض الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاعات الحكومية من الطاقة الكهربائية خلال ديسمبر، موضحًا أن هناك حسابات متبادلة ومقاصات بين الجهات الحكومية وبعضها، ولا يمكن الكشف عنها.

وقالت إن “الإسكندرية لتوزيع الكهرباء” حققت نسب تحصيل تصل لنحو %98 من إجمالى إصدار نوفمبر الماضي، وتسعى إلى تحصيل النسب المتبقية، فى ظل خططها لزيادة الإيرادات.

وأضافت أن شركته انتهت من تركيب عدادات كهربائية لصالح المشتركين التابعين لها خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر، بما يصل إلى 100 ألف عداد، وتقوم حاليًا بعمل معاينات للمبانى المخالفة والعشوائية، تمهيدًا لتركيب “الكودية” للطلبات التى تلقتها شركته الفترة الماضية، مؤكدًا أنها تسعى إلى تحصيل جميع مستحقاتها بشكل مستمر.

فى السياق ذاته، تستعد شركة الإسكندرية لمناقشة جميع أعمالها عن العام المالى المنتهى 2021 – 2022، فى اجتماعات الجمعية العامة خلال أيام بمقر القابضة لكهرباء مصر، وتخطط لخفض نسب الفقد بالشبكة بما يسهم فى زيادة الإيرادات عبر الضبطية القضائية، والتعاون مع شرطة الكهرباء وتحديث الشبكات والتوسع فى مراكز التحكم الآلية والحديثة.

وفى مجال ترشيد الطاقة لتقليل الفقد فى الطاقة الكهربية، بعدما قامت الشركة اعتبارًا من مارس 2015 بتوزيع لمبات ليد (قدرات 9،6،4 وات) لمشتركى القطاع المنزلى، ليصبح إجمالى ما تم بيعه عدد 1123554 لمبة ليد، ليبلغ الوفر السنوى المحقق فى القدرة 73.7 ميجا وات.

وتتبع شركة الإسكندرية للتوزيع «القابضة لكهرباء مصر»، ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون مواطن فى نطاق المحافظة الساحلية من أبى قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2.

ويتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22 والثانية إلى 27 والتوسع فى مشروعات تحديث شبكاتها وزيادة عدد مشتركيها.