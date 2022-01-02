خلال ديسمبر.. الداخلية: كشف غموض 261 جريمة وضبط مخدرات بـ522 مليون جنيه

ضبطت 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا 218 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن غموض 261 حادث خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وإنتحال صفة، بإجمالي 376 متهمًا، خلال شهر ديسمبر الماضي، وتمكنت من إعادة 61 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 248 قضية أحداث، كما تمكنت من ضبط كميات مخدرات قدرت قيمتها 522 مليون جنيه.

جهود الداخلية

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم الأحد- أنها ضبطت 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا 218 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.

ونفذت أجهزة الأمن 2158389 حكمًا قضائيًا متنوع خلال ديسمبر، أبرزها: 8455 جناية من بينها 12 حكم بالإعدام، 408 آخرين بالسجن المؤبد، 654083 حكم جزئي، 112646 مستأنف، 1089885 غرامة، 293320 مخالفة.

وضبطت أجهزة الأمن 6583 قضية مخدرات، بإجمالي 7386 متهمًا، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر البانجو وزنت 11344,219 كيلو جرام، الحشيش 720,657 كيلو جرام، الهيروين 363,755 كيلو جرام، الأستروكس 82,93 كيلو جرام، مخدر الآيس “الشابو” وزنت 130,663 كيلو جرام، الأفيون 16,782 كيلو جرام.

وضبطت كميات من مخدر الفودو وزنت 2,825 كيلو جرام، الكوكايين 1,65 كيلو جرام، 38,230 ألف قرص لعقار الكبتاجون، أقراص وأمبولات مؤثرة بالعدد 206,275 ألف قرص، 864 أمبول، 95٫330 ألف قرص، 123 أمبول لعقار الترامادول المخدر، 4236 قرص سابكسون، 2912 قرص إكستاسى “خبوط”، كمية من مادة الماكستون فورت بلغت 75 سم3، إبادة مساحة 14 فدانًا منزرعة بنبات القنب.



واستهدفت البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بمحافظات الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وكذا منطقة “السحر والجمال” بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 270 متهمًا، وبحوزتهم 153 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 205 قطعة سلاح أبيض.

وضبط 151 قضية مواد مخدرة، ونفذت 17433 حكمًا قضائيًا، ضبط خلالها 1438 قضية متنوعة، و5 تشكيلات عصابية، ضمت 16متهمًا، ارتكبوا 5 حوادث، وضبط وفحص 9977 عنصرًا إجراميًا.

البؤر الإجرامية

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 1950 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط، الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، سوهاج، المنوفية، بورسعيد، قنا، الأقصر، دمياط، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الفيوم، مطروح، البحيرة، الإسماعيلية، أسوان، بني سويف، الوادى الجديد، بإجمالي مضبوطات 995 قطعة سلاح ناري.

وأبرزها: 2 رشاش جرينوف، 1 رشاش متعدد، 5 بنادق رصاص، 144بندقية آلية، 164 بندقية خرطوش، 60 مسدسًا، 619 فرد محلي، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها: “قتل – سرقة – مخدرات – سلاح”.

كما ضبـط 4235 قطعة سلاح ناري، بحوزة 3584 متهمًا، أبرزهم: 2 جرينوف، 400 بندقية آلية، 609 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 278 مسدسًا 2946 فرد محلي، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 527 خزينة، 6560 قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت من ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 16 مسدسًا، 3 فرد محلي، 4 خزن، أجزاء وأدوات التصنيع، 54 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 174 متهمًا، ارتكبوا 296 حادثًا.

وألقت القبض على 660 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 6 بنادق آلية، 10 بنادق “غير مششخنة”، 7 مسدسًا، 161 فرد محلي، 461 قطعة سلاح أبيض.