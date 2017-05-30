خلال حملة إزالة .. مواطن يطعن نائب مأمور شرطة الصف

شهدت إحدى حملات إزاله التعديات على أملاك الدولة التى قامت بها محافظة الجيزة، أمس، تعدي أحد المواطنين على نائب مأمور مركز الصف المقدم ابراهيم عبد الغنى وإصابته بجرح سطحى بالرقبة وطعنتين بالظهر والكتف.

وقام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بزيارة لنائب مأمور مركز شرطة الصف بمستشفى الشرطة بالعجوزة للاطمئنان عليه متمنيا له الشفاء العاجل والعودة لاستمرار تأديه دوره الوطنى.

وقال محافظ الجيزة إنه تم استرداد 4989 فدان من اراضى املاك الدولة خلال الحملة التى نفذتها المحافظة أمس بالتعاون مع الجهات الأمنية ليصل إجمالي ما تم استرداده منذ بدء الحملات إلى 81 ألف و572فدان .

وأكد الدالى أن كافة الاحياء والمراكز والمدن تواصل تنفيذ الحملات وكافة القرارات الصادرة وازالة مظاهر التعدى حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كل القرارات الصادرة .

وأضاف أن حملة أمس أسفرت عن استرداد 87 فدان أملاك المحافظة و8 سهم ولاية هيئة السكك الحديدية و4 فدان ولاية هيئة الاوقاف و6 فدان ولاية الرى والصرف و3303 فدان ولاية وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها و66 فدان ولاية وزارة الاثار وفدان للطرق والكبارى و 1520 فدان للقوات المسلحة .