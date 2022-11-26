خلال حلقة منى الشاذلي.. رنا رئيس تحتفل بخطوبتها في جو أسري

احتفلت النجمة الشابة رنا رئيس الساعات الماضية بخطوبتها في حفل عائلي اقتصر على العائلتين وأصدقائها المقربين فقط بمنزلها، وأطلت في الحفل بفستان أنيق لفت الأنظار.

وحضر الحفل المطرب حلمي عبد الباقي الذي قدم العديد من الأغنيات للعروسين واستمتع بها الحاضرون.

وتصدرت رنا رئيس مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر خطوبتها الذي تم معرفته خلال ظهورها بحلقة مع الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة سي بي سي.

وفاجأها خطيبها بالتقدم لخطبتها في الحلقة وأمام الجمهور وهو من خارج الوسط الفني، وشهدت الحلقة أجواء من المرح بعد إعلان الخطوبة باستوديو برنامج معكم لمنى الشاذلي.

وشهدت الحلقة تصريحات من رنا رئيس قالت فيها إنها شاهدت الإعلامية منى الشاذلي في أحد الأفراح، فتوجهت إليها وقالت لها، إنها في يوم من الأيام سوف تظهر معها بالبرنامج، موضحة أنها لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وشاركت في دور أو اثنين فقط.