واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زيارته لعدد من مصانع المنتجات الغذائية القائمة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث زار شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية.

وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن سعادته لزيارة هذا المصنع، الذى يضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيداً أيضاً بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بالمصنع، وميكنة كل مراحل الانتاج المختلفة بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

ولفت إلي أن ذلك المصنع يعد نموذجاً ناجحاً لدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكداً أن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص الجادة وتعمل علي توفير بيئة استثمارية مواتية له.

وقال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال الجولة أن شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1996، وهي الآن تعتبر شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليا بالسوق المصرية، وبلغ حجم استثماراتها ٣.٥ مليار دولار.

وتتخصص الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة المصنعة باستخدام ٧ أنواع من الدقيق، وكذلك الحلويات الجافة والجيلي والكراميل وجميع أنواع الشوكولاتة والكريمة.

وأوضح أن الشركة مقامة على مساحة ٥٠ ألف متر مربع لمزاولة نشاط إنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وتوفر ٧ ألاف فرصة عمل، ويعمل بها عمال من مناطق مختلفة بما في ذلك سقارة والفيوم.

ونوه إلى أن الشركة تمتلك عددا من العلامات التجارية المحلية الرائجة، كما تمتلك عددا آخر من العلامات الدولية في العديد من البلدان العربية، بإجمالي ١٠ علامات تجارية، ولديها ٣٣ خط إنتاج، وتنتج ١٥٤ منتجاً، وخلال الربع الثاني من عام 2021 توزعت مبيعات الشركة بواقع 95% تقريبا للسوق المحلية، مع توجيه نحو 5% المتبقية لأسواق التصدير، وخاصة في الدول العربية المجاورة.

وبلغت صادراتها ٣٠٠ مليون جنيه، وأكد أن جميع منتجات شركة “إيديتا” تحظى بمكانة سوقية رائدة في مصر و17 وجهة تصديرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الشركة دشنت في ديسمبر 2021 أول استثمار لها خارج مصر من خلال إقامة مصنعها الجديد بالمملكة المغربية، بعد الانتهاء من تركيب أول خط إنتاج بمصنعها الجديد.

وقال إن افتتاح هذا المصنع الجديد يمثل علامة فارقة في استراتيجية التوسعات الإقليمية التي تتبناها الشركة، مما يعزز من مكانتها بالأسواق الخارجية، فضلا عن التمهيد للتوسع بأعمال الشركة في أسواق أخرى بالمنطقة، خلال الفترة المقبلة.

وأكد برزي أن شركة “إيديتا” تدرس بقوة جميع عوامل النمو المتمثلة في التوسع الأفقي في خطوط الإنتاج الحالية، إلى جانب اقتناص فرص جديدة، موضحا في السياق ذاته أن صناعة الأغذية الخفيفة مرت بمراحل صعبة منذ جائحة كورونا ثم ارتفاع أسعار الخامات عالميا.

وأجري رئيس الوزراء حواراً مع العاملين بالمصنع حول ظروف العمل، حيث أوضحوا أن هناك منهم من يأتي من مناطق مختلفة من الجمهورية بشكل يومي بما في ذلك الفيوم وسقارة، حيث ثمن جهود هؤلاء العاملين قائلاً: إن العمال المصريين دائماً ما يثبتون كفاءتهم وقدرتهم علي الصمود والنجاح في كل مواقع العمل المختلفة، خاصة وقت الظروف الصعبة والأزمات.

وفى حواره مع العاملين حول ظروف العمل، حثهم رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولاسيما مع الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

وأعرب أحد العاملين عن ترحيبه برئيس الوزراء، مؤكدا أن الشركة توفر له ولزملائه كل الظروف المواتية للعمل وتحقيق الإنتاجية.