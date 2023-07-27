«خلال جولته بالعلمين» رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي خلف الأبراج السكنية ومشروع الداون تاون

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته الأربعاء بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وتجوّل ومرافقوه، بالممشى السياحي خلف الأبراج السكنية.

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لأعمال الممشى السياحي من أبراج LD-00 حتى أبراج LD-08 بطول 3 كم، وجار استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى بطول 2.5 كم تبدأ من نهاية أبراج LD-08 وحتى نهاية كمبوند مزارين.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه بعد ذلك لتفقد الكمبوند السكني وهو مقام على مساحة 707 أفدنة؛ حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار أن المشروع عبارة عن إنشاء تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج.

ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي عدد 618 فيلا و552 شاليها و364 عمارة بإجمالي 8,691 وحدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الواجهات والتنسيق العام لعدد 39 فيلا وعدد 37 شاليها.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام، بمشروع الداون تاون، الذي يضم 40 عمارة سكنية بها 1320 وحدة سكنية بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة.

وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، أنه تم تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، وتم الانتهاء من تركيب المصاعد للعمارات الجاري تسليم وحداتها للمواطنين، ويجري حاليا تنفيذ مشروع امتداد الداون تاون بمساحة 21.65 فدان، الذي يضم 24 عمارة بالمرحلة الثانية بعمارات الداون تاون، تضم 896 وحدة، وبلغت نسبة إنجازها 69%.

وتوجه بعدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى منطقة الأبراج الشاطئية، وأوضح وزير الإسكان أن المرحلة الأولى من هذه المنطقة الواعدة تضم 15 برجا، تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني وأعمال تشطيبات الواجهات، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات لعدد 2458 وحدة سكنية من إجمالى 4894 وحدة سكنية.

وجار تنفيذ 3 أبراج أخرى، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لعدد 44 دورا، ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية 6289، إضافة إلى 753 وحدة تجارية ووحدات إدارية.