خلال جولتها بعدد من الموانئ المصرية .. ميناء دمياط يستقبل سفينة التدريب (عايدة 4)

استقبل ميناء دمياط سفينة التدريب (عايدة 4) ضمن جولة لها تشمل عدداً من الموانئ المصرية وعلى متنها وفد من طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الربان أحمد أنسى عميد معهد التدريب بالبحر والوفد المرافق ، حيث كان فى استقبالهم اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وقيادات الهيئة.

بدأت الزيارة بتقديم عرض توضيحي لطلبة الكلية تناول أهم محطات ميناء دمياط ومزاياه التنافسية ومشروعاته الجارية والمستقبلية ، ثم قام الحضور بجولة ميدانية اشتملت على محطة إسالة الغاز بالميناء والتى تعد من أهم مرافق ميناء دمياط كونها أحد أكبر محطات إسالة وتصدير الغاز بالشرق الأوسط ، واطلع الوفد على دورة العمل بها ودورها المهم في دعم مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة مما يعزز تأمين احتياجات السوق الأوروبية من الغاز المسال.

أعقب ذلك زيارة لبرج الإرشاد بالميناء والتعرف على دوره في إدارة حركة السفن وتنسيق تحركات أسطول وحدات الخدمات البحرية ، ثم التوجه الى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والتعرف على مراحل العمل داخلها من شحن وتفريغ الحاويات وتستيفها فى الساحات المخصصة لها.

ومن جانبه أشاد اللواء بحري أحمد حواش بالتعاون المثمر والبناء بين هيئة ميناء دمياط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وأعرب عن سعادته بلقاء النماذج المشرفة من طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا وحثهم على ربط المواد العلمية والنظرية بالواقع والتدريب العملى، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية مستقبلاً.