خلال جولة لـ«المال» .. تجار ينتهزون صعود ميريت برفع أسعار باقى الأصناف

محمد مجدي - الصاوي أحمد - أحمد اللاهونيكشفت جولة قامت بها «المال» على عدد من الأكشاك ارتفاع أسعار سجائر «كليوباترا»، إذ قفزت بنحو جنيه فى العبوة لتسجل 16 جنيهًا بدلا من 15 الأسبوع الماضى، و«بال مال» من 19 إلى 20 جنيهًا، و«المارلبورو» من 35 إلى 36 جن



محمد مجدي – الصاوي أحمد – أحمد اللاهوني

كشفت جولة قامت بها «المال» على عدد من الأكشاك ارتفاع أسعار سجائر «كليوباترا»، إذ قفزت بنحو جنيه فى العبوة لتسجل 16 جنيهًا بدلا من 15 الأسبوع الماضى، و«بال مال» من 19 إلى 20 جنيهًا، و«المارلبورو» من 35 إلى 36 جنيهًا، و«الفيسروى» من 21 إلى 22 جنيهًا، وبعض المحلات قامت بزيادة «البوكس» و«السوبر» إلى 17 جنيهًا بدلا من 16 جنيهًا.



أرجع أحمد محمود، صاحب محل سجائر «جملة» بمنطقة الجيزة، الزيادة الحالية إلى معدلات السحب المرتفعة على السجائر الشعبية، خاصة مع ارتفاع نظيرتها «الأجنبية»، فضلا عن بطء عمليات التسلم من قبل مخازن الشرقية للدخان؛ نتيجة فترة الإجازات الماضية، فضلا عن قُرب حلول موسم رمضان الذى ترتفع فيه معظم الأسعار.

يشار إلى أن شركة «فيليب موريس مصر» قد أعلنت عن زيادة سعر منتج سجائر MERIT بنوعيها (الأصفر والأزرق) بقيمة 3 جنيهات للعلبة ليصبح سعرها 37 جنيهًا للعلبة بدلا من 34 جنيهًا.

وأكدت الشركة فى بيان لها الأسبوع الماضى ثبات أسعار باقى منتجاتها من السجائر بأنواعها المختلفة، وهيMarlboro 34 جنيهًا، وL.M 27 جنيهًا، وNEXT22 جنيهًا.

«المال» حاولت الاستطلاع فى أكثر من منطقة لكشف الأسباب الحقيقة خلف الارتفاعات، وهل هذه الزيادة تعود إلى جشع التجار أم لأسباب أخرى؟

فى حى الدقى على سبيل المثال، التزم عدد كبير من الأكشاك بالبيع بالأسعار المتعارف عليها، وتحديدًا لصنف الكليوباترا عند 15 جنيهًا.

قال سيد أحمد، صاحب كشك سجائر فى الدقى، إن جميع أنواع السجائر ارتفعت بنحو 1 جنيه، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التى شهدتها «ميريت»، رافضًا اتهام بعض التجار وحدهم بزيادة الأسعار، إذ إنهم يضطرون إلى ذلك بسبب اتجاه الموزعين إلى رفع أسعار التسليم.

وقال محمد على، صاحب كشك سجائر فى الدقى، إنه يستلم حصته من مخازن الشركات المنتجة مباشرة، وليس من الموزعين، بسبب أن الموزعين يقومون بالتلاعب فى الأسعار، وزيادة سعر الخرطوشة على المحال؛ ما أدى إلى ارتفاع سعر كل علبة بنحو 1 جنيه.

وأضاف أن بعض موزعى السجائر يقومون بتوريد أصناف مقلدة ومغشوشة من السجائر للأكشاك، ولذلك يفضل التعامل مع الشركات المنتجة نفسها.

وتواصلت «المال» مع مصدر مسئول بالشركة الشرقية «إيسترن كومبانى»، وأكد أنها لم تضف أى زيادة جديدة على الأسعار خلال الوقت الحالى.

وأشار المصدر، إلى أن الأمر كله يعود إلى استغلال وجشع التجار، الذين أضافوا زيادة من تلقاء أنفسهم بعد ارتفاع أسعار سجائر ميريت، فأقدموا على تلك الخطوة أسوة بـ«فيليب موريس مصر».

وطالب جهات الرقابة ممثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق؛ لمنع التلاعب بالأسعار، والحفاظ على حقوق المواطن، ومنع استغلاله.

وحققت «إيسترن كومبانى» أرباحًا بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

ونجحت الشركة فى إنتاج نحو 83 مليار سيجارة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، مقابل 80 مليار فى العام السابق، بنسبة زيادة قدرها %4.

