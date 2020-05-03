خلال جولة بمترو الأنفاق.. «مدبولي»: الرئيس كلفنا بإنهاء كل المراحل (صور)

أثنى رئيس الوزراء على معدلات التنفيذ التي شهدها، ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع، كي يُسهم في القضاء على المشكلات المرورية، ويحقق السهولة المرجوة لتنقل المواطنين.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اللمسات النهائية لأعمال الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو الأنفاق، بمرافقة المهندس كامل الوزير وزير النقل، ومعهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، وأسامة بشاي رئيس شركة “أوراسكوم للانشاءات” التنفيذي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة للنهوض بجميع مرافق قطاع النقل وخدمة أهداف التنمية والإسهام في التيسير على المواطنين.

وقال إن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم حيث ينقل ملايين الركاب يومياً، وهناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على استكمال جميع مراحل مترو الأنفاق والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، بالتزامن مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد في مواقع العمل المختلفة.

رئيس الوزراء يشيد بالتزام العاملين بمواقع العمل المختلفة بإجراءات الوقاية من “كورونا”

وقال وزير النقل خلال شرحه تفاصيل المشروع أن طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث ييلغ 7,8 كم، ويضم 6 محطات علوية وهي: النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور.

وأشار وزير النقل إلى أنه يجري استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة بالمحطات لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات، ووصول الخبراء الأجانب لإصدار شهادة سلامة التشغيل، لا سيما في ظل أزمة فيروس ” كورونا” المستجد.



وقال وزير النقل إن الخط الثالث لمترو الأنفاق يُعد حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، وهو يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، وبين الخط الثاني والذي يتبادل الخدمة معه في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

وزير النقل: تكلفة الخط الثالث من مترو الأنفاق 97 مليار جنيه

وأضاف الوزير أن الخط الثالث يتبادل أيضًا مع خط مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الإستاد، ومونوريل 6 أكتوبر، حيث سيتم تبادل خدمة الركاب عند محطة وادي النيل.

وقال إنه يمثل حلقة وصل أيضًا مع القطار الكهربائي (السلام العاصمة/ الإدارية ) في محطة عدلي منصور.

ونوه وزير النقل إلى أن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار بأعمال التنفيذ والتطوير للمترو، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

وقال أن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وأنها تمتد من محطة العتبة وحتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالاً إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، ويتفرع جنوباً جامعة القاهرة بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة، وتنفيذها يتم على ثلاثة أجزاء.

الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة وحتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية، هـي ناصر، وماسبيرو، والزمالك، والكيت كات، ومخطط افتتاحه في ديسمبر 2021.

والجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات وحتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات وهي: محطة نفقية ( السودان ) و4 محطات علوية هي : إمبابة، والبوهي، والقومية العربية، والطريق الدائري، ومحطة سطحية هي ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومخطط افتتاحه في يونيو 2022 .

والجزء الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات وحتى جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات تشمل 3 محطات نفقية هي : التوفيقية، ووادي النيل، وجامعة الدول، إضافة إلى محطة علوية هي جامعة القاهرة، ومحطة سطحية هي بولاق الدكرور، ومخطط افتتاحه في إبريل 2023.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس الهيئة القومية للأنفاق حول المخطط الاستراتيجي لوسائل الجر الكهربائي لإقليم القاهرة الكبرى، ويتضمن خطوط مترو الأنفاق، بجانب القطار الكهربائي، و”مونوريل” العاصمة الإدارية، ومونوريل السادس من أكتوبر.

رئيس الوزراء يستخدم أول كارت محفظة إلكترونية من محطة النزهة

وخلال جولته في محطة النزهة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه شبابيك التذاكر وبوابات الدخول والخروج، حيث تم طباعة أول كارت محفظة إلكترونية من هذه المحطة لرئيس الوزراء للعبور به من بوابة الدخول لرصيف المحطة.

واستقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه قاطرة اختبار على السكة مروراً بمحطات هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب وحتى محطة عدلي منصور.

وتمت الإشارة إلى أن منطقة عدلي منصور سوف تكون نموذجاً للنقل متعدد الوسائط؛ حيث تشمل الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي، إضافة إلى خط سكة حديد (عين شمس /السويس)، وتفقد رئيس الوزراء أيضاً أنظمة الإنذار والحريق والسلالم المتحركة وأرصفة المحطة.

منطقة عدلي منصور سوف تكون نموذجاً للنقل متعدد الوسائط

وتفقد أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو، التي تبلغ مساحتها 65 فداناً، وهي أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم جراجاً ضخماً على مساحة 20 ألف متر مسطح، ويضم 15 سكة؛ كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطاراً.

وقد تم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة أمام الجمهور، ويمتد من هارون /نادي الشمس بطول ٣.٧ كم، وعدد 4 محطات نفقية على مرحلتين: الأولى في يونيو عام 2019 وضمت ثلاث محطات هي هارون، ونادي الشمس، والألف مسكن، والمرحلة الثانية شملت افتتاح محطة هليوبوليس في شهر أكتوبر 2019، ويبلغ طول المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق 11.5كم.

وفي نهاية جولته التفقدية، أشاد رئيس الوزراء بالتزام العاملين بمواقع العمل المختلفة بالإجراءات الوقائية المُتبعة لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا” المساجد .

كما أثنى رئيس الوزراء على معدلات التنفيذ التي شهدها، ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع، كي يُسهم في القضاء على المشكلات المرورية، ويحقق السهولة المرجوة لتنقل المواطنين.