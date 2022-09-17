خلال جنازة الملكة إليزابيث ..إلغاء 50 رحلة جوية لضمان سماء هادئة

من المقرر إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى مطار هيثرو بلندن أو إعادة جدولتها في يوم جنازة الملكة، “كعلامة احترام” للملكة الراحلة، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وفي بيان، أكد أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة أنّه سيجري “التغييرات المناسبة” على عمليات الطيران “من أجل تجنب اضطرابات بسبب الضوضاء” أثناء مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في دير وستمنستر وفي قلعة وندسور يوم الاثنين.

من جهتها، ألغت الخطوط الجوية البريطانية، الناقل الوطني البريطاني، 50 رحلة قصيرة المدى ليوم الاثنين، بينما ألغت شركة خطوط فيرجن أتلانتيك أربع رحلات أمريكية من وإلى مطار هيثرو.

ووضعت هذه التغييرات التشغيلية، والتي من المحتمل أن تؤثر على آلاف المسافرين، قيد التنفيذ لضمان “أجواء هادئة” خلال أوقات معينة يوم الاثنين، والتي ستؤثر على حوالي 15% من جدول رحلات مطار هيثرو في ذلك اليوم.

وستتوقف حركة الطائرات في المطار لمدة 30 دقيقة، من الساعة 11:40 صباحًا وحتى 12:10 ظهرًا (بتوقيت جرينتش)، لضمان عدم حدوث أي ضجيج خلال دقيقتي الصمت في نهاية مراسم الجنازة.

سماء هادئة

سيتوقف كذلك الوصول إلى مطار هيثرو من الساعة 1:45 ظهرًا وحتى الساعة 2:20 بعد الظهر (بتوقيت جرينتش) “لضمان الصمت أثناء المسيرة التشريفية” ولن يكون هناك مغادرة لمدة ساعة و40 دقيقة ابتداءً من الساعة 3:05 بعد الظهر مع اقتراب الموكب الجنائزي من قلعة وندسور، حيث توارى الثرى.

في غضون ذلك، سيتم “تخفيض” الرحلات المغادرة من الساعة 4:45 بعد الظهر وحتى 9 مساءً خلال مراسم الدفن في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور.

وجاء في بيان صادر من مطار هيثرو: “من أجل مراعاة هذه اللحظات يوم الاثنين، ستحتاج شركات الطيران إلى تعديل جداولها وفقًا لذلك، وهو ما يعني بعض التغييرات على الرحلات الجوية”.

وأضاف البيان: “سيتم التواصل مع المسافرين المتأثرين بهذه التغييرات بشكل مباشر من قبل شركات الطيران المعنية بشأن خطط سفرهم وتقديم الخيارات المتاحة لهم”.

سيتم أيضًا تحويل الرحلات الجوية حول قلعة وندسور، التي تقع على بعد 20 كيلومترًا من مطار هيثرو، يوم الجنازة، “لتقليل الضوضاء أثناء مراسم عائلية خاصة للدفن”.

من ناحية أخرى، شددت خطوط فيرجن أتلانتيك على أنّه بينما من المقرر تشغيل “الغالبية العظمى” من الرحلات الجوية كالمعتاد، ستكون هناك بعض التعديلات “لاستيعاب القيود” خلال مراسم الجنازة الرسمية ومراسم الدفن.

كما سيغلق عدد من المحلات التجارية في مطار هيثرو أبوابها يوم الاثنين، والذي أُعلن عطلة رسمية في المملكة المتحدة.

وجاء في بيان من شركة الخطوط الجوية البريطانية: “كعلامة على الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية في يوم جنازتها الرسمية، قمنا بخفض جدول رحلاتنا وأعدنا جدولة بعض الرحلات في مطار هيثرو لضمان أجواء هادئة في لحظات معينة بيوم الإثنين 19 سبتمبر”.

وأضاف البيان: “تبقى أفكارنا مع العائلة الملكية والأمة”.