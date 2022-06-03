خلال جمعيتها العمومية.. «مساهمة البحيرة» تنظر في التصرف بعدد من الأراضي التابعة لها بالإسكندرية

حددت شركة مساهمة البحيرة يوم 11 يونيو الجاري لعقد جمعيتها العمومية لمناقشة المؤشرات المالية للعام المالي المقبل والمعروفة بخطة الشركة للموازنة التخطيطية المقبلة، وذلك عن العام المالي 2022 – 2023 ، إضافة إلى النظر في التصرف بعدد من الأراضي التابعة لها بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية التصرف الخاص بنقل ملكية حصة شركة مساهمة البحيرة في أسهم الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية جنوب الوادي، إضافة إلى النظر في الموافقة على بيع ونقل ملكية عشرة آلاف متر مربع من أرض الناصرية بمنطقة العامرية بالإسكندرية لصالح المحكمة الاقتصادية بالمحافظة لسداد المديونية التي على الشركة، كما سيتم النظر في أوجه التصرف في قطعة الأرض ملك الشركة بأرض الورش بحجر النواتية الواقعة على محور المحمودية.

يذكر أن الشركة وضعت في خطتها هدف الشركة عمل شراكة مع مستثمرين ذوى كفاءة وقدرة مالية لعمل وتنفيذ أحد المشروعات أو أكثر من المشروعات المستهدفة، منها شروع انشاء مجمع متكامل (سكنى – إدارى – تجارى ) على مساحة أرض ملك الشركة على محور المحمودية بحجر النواتية بالإسكندرية، إضافة إلى أنها كانت تخطط لإنشاء مشروع مجمع صناعي زراعي على قطعة أرض بمعسكر الشركة تقع على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي عند كم 62 على مساحة 40 ألف متر مربع، كما كانت تخطط الشركة لإنشاء مشروع انشاء مجمع صناعى ( مصنع زيوت) على قطعة أرض ملك الشركة تقع بمنطقة الناصرية بالعامرية – الإسكندرية على مساحة 25 ألف متر مربع.

وقامت شركة مساهمة البحيرة خلال العام المالي الماضي بتنفيذ عدد من المشروعات والتي تمثلت في تنفيذ شبكة الصرف الصحي لعدد 7 قرى بمركز البلينا بمحافظة سوهاج بطول يصل الى 24.3 ألف متر طولي، وشبكة مياه الشرب بطول 3.6 ألف متر طولي بقيمة أعمال تصل الى 224.8 مليون جنيه.

كما تم عملية تأهيل ترعة كاسل من الكيلو 24 حتى النهاية بطول 5.9 كيلو متر طولي بقيمة تصل الى 27 مليون جنيه بمحافظة أسوان والتي استغرقت 8 أشهر.

وخلال فبراير الماضي اعتمدت شركة مساهمة البحيرة التي تتخذ من الإسكندرية مقرا لها مؤخرا نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي قبل السنة المالية قبل الماضي المنتهية في يونيه 2021، وذلك برئاسة المهندس طارق حامد الشربيني، وعضوية أعضاء الجمعية العمومية، ومندوبي الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثلا عن وزارة قطاع الأعمال العام.

وصرح مصدر مسئول بالشركة أن مساهمة البحيرة حققت إيرادات وصلت خلال العام المالي الماضي قرابة 67 مليون جنيه، وذلك مقارنة بنحو 99.6 مليون جنيه تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.

وأضاف أن الشركة نفذت عددا من المشروعات خلال العام المالي الماضي، منها تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتي تعد من أهم المشروعات التي تقوم بها سواء كانت مشروعات بالموانى، أو حواجز الأمواج أو إنشاء أرصفة، أو موانئ للصيد.

وتم عبر شركة مساهمة البحيرة تنفيذ مشروع ميناء الصيد والركاب بأسوان، وإنشاء حواجز الأمواج وتطهير البواغيز بمركز مارينا العلمين بواقع 5 حواجز أمواج، إضافة إلى إنشاء ميناء اليخوت ورصيف التراكى بمركز مارينا العلمين، كما نفذت استكمال الحاجز الغربى وإنشاء الحاجز الشرقى ببلطيم بعدد 3 حواجز أمواج، علاوة على حماية شاطئ الجميل أمام مطار بورسعيد وشرق البوغاز القديم، وحماية كورنيش العريش بإنشاء 7 رؤوس بحرية.

ومن المشروعات التي قامت بها الشركة مؤخرا كانت استكمال أعمال تكريك بالمنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة ضمن المرحلة الثانية من الحل العاجل لتنميه بحيره المنزله الجزء الجنوبي من 3.500 كم حتى 7.300 كم وأعمال نقل ناتج التكريك بحمايه سواحل متفرقه بمحافظه كفر الشيخ بالتغذيه بالرمال بمنطقة شرق الروؤس شرق مصرف كوتشينر بلطيم بمحافظه كفر الشيخ.