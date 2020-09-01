خلال تكريم «بائع الفريسكا».. وزير الرياضة: إبراهيم عبدالناصر نموذج نفتخر به

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه الشاب إبراهيم عبد الناصر المعروف إعلامياً باسم «بائع الفريسكا» والحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة.

وخلال اللقاء هنأ وزير الشباب والرياضة الشاب إبراهيم عبدالناصر على تفوقه العلمي والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل مما يجعله نموذجاً إيجابياً داخل المجتمع.

كما أهدى الوزير لإبراهيم عبدالناصر دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية “دراجتك .. صحتك”، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمه كنموذج مثالي للشباب المصري.

ووجه الشاب إبراهيم عبدالناصر ووالده الشكر لوزير الشباب والرياضة على اللقاء والتكريم.

وكان صبحي قد وجه التهنئة صباح أمس للطالب إبراهيم عبدالناصر، مشيراً إلى أنه سيكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون في الرحلات التي تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكه في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة على مدار العام.

وأكد الوزير أن أولويات الوزارة ترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات حتى يكونوا قدوة لغيرهم من النشء والشباب.