خلال تكريمه بطل الخماسي الحديث.. وزير الاتصالات: حريصون على تشجيع الطلاب للتفوق الرياضي والعلمي

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبه بالقرية الذكية، محمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية، وعضو فريق المنتخب الوطني للخماسي الحديث للكبار.

وهنأ الوزير البطل المصرى على فوزه بالميدالية الفضية فى بطولة العالم للخماسى الحديث التى استضافتها مصر مؤخرا ، مشيدا بالقوة والعزيمة التى ظهر بها أثناء البطولة وإصراره على وضع اسم مصر بين الكبار فى هذه البطولة العالمية.

وشدد على استمرار دعم الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأبطال مصر فى استكمال حصد البطولات ورفع اسم مصر عاليا فى كافة المحافل الدولية. ـمعربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات واكتشاف المزيد من المواهب بين طلاب الجامعة فى كافة المجالات من أمثال الجندى بما يسهم فى استمرار مسيرة النجاحات على كافة المستويات الاقليمية والدولية والتى تتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التقدم والريادة على الصعيد العالمى بكافة المجالات والقطاعات.

وتابع وزير الاتصالات : أتمنى أن يجعل كافة طلاب جامعة مصر للمعلوماتية الرياضة والتفوق العلمى أسلوباً دائماً ونهجاً يسيرون عليه؛ مؤكدا حرص الدولة على الاستثمار فى ثروتها البشرية، وتشجيع التفوق الرياضى بالإضافة إلى التفوق العلمى.

وأعربت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية عن بالغ سعادتها بتكريم وزير الاتصالات للطالب محمد الجندى، والدعم الدائم الذى تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجامعة مما جعلها فريدة من نوعها وتخصصاتها كونها أول جامعة متخصصة فى علوم البيانات والتكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وعن دعم جامعة مصر للمعلوماتية للطلاب الرياضيين المسجلين ببطولات تتزامن فترة تنظيمها مع الدراسة والامتحانات، أكدت الدكتورة سماء طاهر عميدة كلية تكنولوجيا الأعمال أن الجامعة تؤجل الامتحانات لهم، وتعيد جدولتها، وكذلك توفر لهم المقررات والمحاضرات التي لم يتمكنوا من حضورها، بجانب موافقة مجلس أمناء الجامعة على إعطاء الطلاب المتفوقين رياضيا منح دراسية تقديرا لتميزهم ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

كما أعربت عن سعادتها بأن الطالب محمد الجندي واجهة مشرفة للجامعة ومثال يحتذى به فى الوعى والنجاح والإصرار على تحقيق حلمه.

وخلال اللقاء؛ قدم محمد الجندى الشكر للدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات على التكريم والدعم المستمر له من قبل الجامعة التى تولى اهتماما كبيرا بتفوق وتقدم الدارسين بها.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصبح مؤسسة أكاديمية تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الإلكترونى، وفنون الرسوم المتحركة، وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية .