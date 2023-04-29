خلال تفقده مصنع إل جي للإلكترونيات.. مدبولي: كل الدعم للقطاع الخاص وتيسيرات لجذب الاستثمار 

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بزيارة لعدد من المشروعات الاستثمارية الصناعية في مدينة العاشر من رمضان، استهلّها بتفقُّد مصنع شركة إل جي للإلكترونيات- مصر، يرافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبيلي كيم، مدير عام شركة إل جي مصر للإلكترونيات، وعلاء عمر، الرئيس الإقليمي لشركة إل جي للإلكترونيات- مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان اليوم، تأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته فى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة، باعتباره دعامة مهمة للاقتصاد المصري، من خلال مساهمته في زيادة حجم الإنتاج وإتاحة المزيد من فرص التشغيل، وزيادة حجم الصادرات الوطنية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية في العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات،

والحرص على المتابعة المستمرة لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، للتعامل الفوري مع أي تحديات من الممكن أن تواجه عملهم، ومواصلة العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لإقامة شركات ومصانع جديدة، أو للتوسع في القائم منها، وصولًا لتحقيق المستهدفات المرجوة للاقتصاد المصرى بشكل عام، وقطاعات الصناعة، والصادرات بشكل خاص.

وخلال استقباله لرئيس مجلس الوزراء، أشاد بيلي كيم، مدير عام شركة ال جي مصر للإلكترونيات بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم الاستثمار، وتشجيع قطاع الصناعة، لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد،

لافتًا إلى أنه قدم مذكرة إلى رئيس الوزراء تتضمن ما تتطلع إليه الشركة، خلال الفترة المقبلة، من تسهيلات للتوسع واستكمال رحلة مستمرة منذ 33 عامًا في السوق المصرية.

واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته بمصنع الشركة، إلى شرح من علاء عمر، الرئيس الإقليمي لشركة إل جي للإلكترونيات- مصر، أوضح خلاله أن الشركة تمثل إحدى الشركات المقامة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار بمنطقة “التجمعات الاستثمارية” بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج مختلف الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المنزلية (التليفزيون، الغسالة، الثلاجة)، باستثمارات قدرها نحو 300 مليون دولار، مشيرWا إلى أن الشركة تقوم بتصدير نحو 55% من إجمالي إنتاجها.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في أقسام الشركة، تضمنت خط إنتاج التليفزيونات، وأوضح المهندس أيمن إبراهيم، مدير الإنتاج بالشركة أن المصنع يقوم حاليًّا بإنتاج مختلف أجهزة التليفزيون من طرازات متعددة ومقاسات مختلفة تبدأ من 32 بوصة وحتى 86 بوصة، بالإضافة إلى أجهزة تليفزيون OLED، أحدث الطرازات والتي تنتج داخل مصنع شركة إل جي فقط.

كما تفقّد رئيس الوزراء خط إنتاج الغسالات، حيث أشار المهندس أيمن ابراهيم إلى وجود تنوع في تصنيع الغسالات حيث تقوم الشركة بإنتاج الغسالات الكهربائية Front door، بمقاسات ٧ ، ٨، ٩، ١٠ كجم، والغسالات الكهربائية Top Load، بمقاسات ١٠، ١١، ١٣ كجم.

وخلال تفقده للمصنع، تابع الدكتور مصطفى مدبولي ، مختلف مراحل التصنيع والإنتاج، وتغليف المنتج، ومعايير الجودة المتبعة، وتمت الإشارة إلى أن مختلف منتجات الشركة تمر بمراحل اختبار المنتج للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعمل بكفاءة عالية.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى مصنعي شركة IL Hea، وشركة Shin Shin داخل إطار مصنع شركة إل جي، وتمّت الإشارة إلى أن هاتين الشركتين من الشركات الكورية التى تأتي ضمن الإطار الصناعي لشركة إل جي، ويختصان بتصنيع وانتاج عدد من مستلزمات الإنتاج، والمكونات والأجزاء البلاستيكية والمعدنية، المستخدمة في صناعة التليفزيونات والغسالات المنتجة من قبل شركة ال جي، إلى جانب شركة ثالثة وهي شركة “Hee Sung”، والتي تقوم بإنتاج الشاشات والبورد الإلكترونية.

وقال علاء عمر إن حجم الإنتاج لشركة إل جي يصل إلى نحو 1.5 مليون جهاز تليفزيون، والذي ينتج على ثلاثة خطوط إنتاج، وكذلك نحو 500 ألف غسالة تنتج على خط انتاج واحد، ويبلغ عدد العمالة فى الشركة لنحو 1500 عامل، بالإضافة إلى العمالة الموسمية.

وفي نهاية جولته التفقدية لمصانع شركة إل جي، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع مسئولي الشركة والشركات الكورية الثلاث.