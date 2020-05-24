خلال تفتيش على مخالفي الحظر.. شرطة النمسا تضبط رئيس البلاد وزوجته في مطعم

ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد الكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور داخل مطعم بالعاصمة فيينا بعد بدء وقت الحظر المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكد الرئيس النمساوي الواقعة واعتذر عنها، وقال :” لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت”.

وأعرب فان دير بيلين عن شعوره بالندم وقال :” أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ”.

وقالت صحيفة “كرونه تسايتونج” النمساوية، إنه كانت هناك مشروبات موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا.

وفي سياق متصل، أكدت الشرطة أيضا أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا.

وتنص القيود المعمول بها في النمسا حاليا على أنه على المطاعم والحانات أن تفتح أبوابها فقط حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

ومن الممكن أن تسبب الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تفتح أبوابها بعد الساعة الحادية عشرة مساء غرامات تصل إلى 30 ألف يورو.