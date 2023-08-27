خلال تدشين مستودع الأقصر.. وزير التموين: انضمام مصر لـ«البريكس» يساهم في تنفيذ العديد من المبادرات

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن انضمام مصر لمجموعة تجمع دول البريكس يعد إضافة جيدة جدا.

وأضاف المصيلحي خلال وضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي في الأقصر، أن ذلك سيساعد في تنفيذ العديد من المبادرات التي تسعى مصر إلى تنفيذها.

وأشار إلي أن ذلك كالتعاون التجاري مع الجانب الروسي باستخدام العملات المحلية الروبل والجنيه، وكذلك المبادرات مع كل من الصين والهند.

وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابا وسيقلل الضغط على الدولار، وسيزيد من قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن تلك الدول تسعى إلى إنشاء ائتلاف اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد لمواجهة هيمنة بعض الدول المسيطرة من خلال الدولار ووضع لقواعد التجارة الدولية.

وأكد المصيلحي أن ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات حتى نستطيع أن نجني ثمارا مثل هذا التكتل الاقتصادي الجديد لتحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي.