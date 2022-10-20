خلال تجربة المال فى شوارع سلوفينيا:«X-Trail e- Power»‏الكهربائية تجمع بين «العائلية» وقدرات «الدفع الرباعى»

نظمت شركة نيسان اليابانية اختبار قيادة لطرازها نيسان X-TRAIL E- POWER فى شوارع مدينة ليوبليانا عاصمة سلوفينيا على مدار يومين.

بعد بيع 7 ملايين فى أجيالها السابقة.. «نيسان» تسوق الإصدار الرابع كثانى طرازاتتها «النظيفة»

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه «نيسان» المنافسة بالمركبات الكهربائية بعرض X-TRAIL E-power بشكل إقليمى فى جيلها الرابع الجديد كليًا لتستكمل نجاحات الثلاثة أجيال السابقة والتى حققت مبيعات تخطت 7 ملايين وحدة على مستوى العالم فى عقدين من الزمن.

تصنف كـ«هجين» ذاتية الشحن.. وتنافس فى الـ«suv» متوسطة الحجم

تصنف نيسان X-Trail e-power كسيارة هجين hybrid ذاتية الشحن تنافس داخل شريحة الـSUV مركبات الدفع الرباعى متوسطة الحجم.

وتختلف تكنولوجيا e-power الموجودة فى طرازات قشقاى وإكس تريل عن الطرازات الهجين التقليدية، حيث تعتمد فى الدفع على المحركات الكهربائية فقط، فيما تستخدم الطرز الأخرى محركات البنزين للمساهمة فى عملية دفع العجلات بنسب متفاوتة.

وطبقًا لمسؤولى «نيسان» فإن الشركة اليابانية من المرتقب أن تطرح طرازات e- power خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن تبدأ بتسويق «قشقاى» ومن ثم «إكس تريل» الكهربائية.

«X-Trail e- Power» الكهربائية

ووفقًا لنيسان، فإن تكنولوجيا E-Power ظهرت لأول مرة فى اليابان عام 2016 لتحقق نجاحات من حيث التشغيل وتصبح موديلاتها الأكثر مبيعاً ضمن الموديلات الكهربائية.

وتزود X-Trail e-power بمحرك يعمل بالبنزين مكون من 3 أسطوانات سعة 1500 سى سى مدعوم بشاحن توربينى بقوة 150 كيلو وات أو 204 حصان كل وظيفته تتمثل فى شحن بطاريات الليثيوم التى تغذى محركات الكهرباء الأمامية والخلفية.

بخصوص الشكل الخارجى لـX-Trail، فإن «نيسان» قررت أن تتخلص فى الجيل الرابع من الملامح القاسية التى كانت طاغية فى الثلاثة أجيال السابقة لتعتمد تصميماً أكثر تناسقًا ويميل إلى الرياضية.

استطاعت «نيسان» أن تجمع فى الجيل الرابع من «إكس تريل» ما بين التصميم العضلى الموجود فى الثلاث موديلات السابقة، وقدرات الدفع الرباعى المتطورة، إلى جانب المزايا الشكلية من حيث الديناميكية والانسيابية والرياضية مع الاحتفاظ بالـ«DNA» لتلك الطرازات العائلية فى المقام الأول.

مصابيح أمامية Matrix led تتكيف تلقائيًا مع إضاءة الطريق.. وجنوط رياضية 20inch

زودت «نيسان» الجيل الرابع من X-Trail ببعض النقاط الموجودة فى أجيالها الجديدة كالشبكة الأمامية على شكل حرف «V» بخلاف المصابيح الأساسية فى المقدمة التى أصبحت تعمل بتقنية matrix led والتى تتكيف تلقائيًا مع إنارة الطريق من خلال التحكم فى سطوعها إلكترونيًا إضافة إلى إضاءة LED النهارية running day light ومصابيح الضباب.

فى الشكل الجانبى تعتبر الجنوط الرياضية قياس 20 بوصة هي أكثر ما يميز التصميم الجانبى بإطارات بعرض 235 وارتفاع 45 فيما تزود بمرايا كهربائية بخطوط LED للإشارات ونظام لمراقبة النقطة العمياء والذى يعمل على تحذير قائد السيارة بإنارة فى المرايات أثناء عبور أي جسم بجانبيها.

تزود «إكس تريل» فى جيلها الرابع بفتحة سقف بانورامية يمكن التحكم فيها كهربائيًا على مرحلتين، بالإضافة إلى توفير مساحات أكبر للدخول فى الصالون الخلفى من خلال الباب والذى يمكن فتحه بزوايا تصل إلى 90 درجة.

فى التصميم الخلفى جهزت «نيسان» «إكس تريل» بمجموعة من المميزات، منها باب صندوق الأمتعة الذى يعمل بشكل كامل كهربائيًا ويوفر مساحات ضخمة تبلغ 585 لترًا بزيادة 20 لترا على الجيل السابق وترتفع عند طى مقاعد الصف الخلفى، وتتوفر X-Trail بخيارين سواءً التى تسع 5 ركاب أو الـ7 منها.

أما عند الإضاءة الخلفية فإن مصممي تلك السيارة ركزوا على شكل المصابيح الخلفية لتكون أكثر تناسقًا من ذى قبل، خاصة فى الجيلين الأول والثانى، واللذين تم تصميمهما بطريقة طولية فيما جاءت فى الجيل الرابع بشكل عرضى بإضاءة LED يتوسطها شعار «نيسان» وكلمة x-trail بالنيكل كروم.

كاميرات 360 درجة.. وفرامل طوارئ لتقليل احتمالية الحوادث

Nissan-X-Trail-2023 وفرامل طوارئ لتقليل احتمالية الحوادث

تتوافر 2023 x-trail بسبويلر رياضى وزجاج خلفى معتم بخلاف ستائر الحماية من الشمس المدمجة فى زجاج الصالون الخلفى بالإضافة إلى عدد من الإمكانيات الأخرى كحساسات الركن الأمامية والخلفية والكاميرات 360 درجة بخلاف الرداد المدمج فى زجاج أعلى المقصورة.

استطاعت «نيسان» أن توفر أكبر قدر من المساحات فى الصالون الخلفى بسبب عدم وجود نفق لناقل الحركة وهو ما يوفر مساحات تكفى 3 ركاب بشكل مريح كما زودت عددا من مواصفات الرفاهية كسخانات للمقاعد والتحكم فى التكيف وضبط درجة الحرارة بشكل منفصل عن الجزء الأمامى بخلاف وسائل تغذية شحن الأجهزة الإلكترونية USB من الأنواع A و C.

فى مقصورة القيادة استخدمت «نيسان» خامات عالية الجودة أغلبها جلود ومواد ناعمة الملمس Soft Touch Material مع وجود للبلاستيك القاصى فى أماكن محدودة ودمج الشكل الخشبى فى عدد من الأماكن فى المقصورة أو الكونسول الوسطى.

«ProPILOT» لمساعدة ودعم السائق.. ومزودة بشاشتين 12.3 بوصة

تتوافر نيسان X-Trail فى جيلها الجديد بشاشة ترفيه 12.3 بوصة بنظام NissanConnect لتحتوى على نظام معلوماتى سهل بسيط غير معقد يدعم apple car play و android auto و mirror link بشكل تلقائي لاسلكي.

كما زودت بشاشة عدادات قياس 12.3 بوصة أيضًا توفر معلومات الملاحة الرئيسية ومجموعة من البيانات الأخرى يمكنها تغيير أشكالها وبيانات الرحلة حسب الحاجة والتحكم فيها من خلال عجلة القيادة كما تتمتع بفرامل يد كهربائية وخاصية الـ auto hold الذى يعمل على فصل الدفع عن العجلات فى حالة توقف السيارة.

من خلال تطبيق NissanConnect Services للهواتف الذكية تتوفر وظائف التحكم في إكس تريل من خلال الهواتف الذكية فى فتح أو غلق السيارة والإنارة بخلاف الأوامر الصوتية كما تم تجهيزها بـ Head-Up Display او الشاشة التى تظهر كعاكس فى الزجاج امام قائدها لتوفر معلومات عن الرحلة وسرعة الطريق واتجاهات الـGPS وغيرها.

اعتمدت شركة نيسان عدد من الوسائل لزيادة الراحة داخل X-TRAL فى جيلها الرابع ومنها التكييف ثلاثى المناطق الذى يعمل على ضبط درجة الحرارة لثلاثة مناطق مختلفة بالإضافة لعجلة القيادة متعددة الوسائط إلى جانب الشاحن اللاسلكى ومخارج USB للأجهزة A و C بخلاف أماكن التخزين فى الكونسول الوسطى الكبيرة والأبواب.

وباختبار X-Trail e-power فإن الاعتماد على المحركات الكهربائية بشكل كامل يوفر قوة دفع يجعل أداءها قويا نسبيًا مع قيادة هادئة تكاد تكون بدون أصوات لمحرك الاحتراق الداخلى خاصة فى القيادة بسرعات منخفضة.

يساهم نظام العزل المستخدم فى «إكس تريل» فى تقليل معدل الضوضاء الموجود فى الخارج بخلاف التمتع بقيادة بعيدة تماماً عن التوتر.

أما عن الضغط على السيارة باستخدام أكبر عزم فى التسارع فإن هناك بعض الأصوات التى قد تصدر من محرك الاحتراق الداخلى الذى يعمل على شحن بطاريات الليثيوم ومن ثم محركات الكهرباء.

نظام للتعرف على لوحات الطريق المعدنية.. ومثبت سرعة ذكى

Nissan-X-Trail-2023.. الإصدار الرابع لنيسان

وباختبار نظام الدفع الرباعى e-4ORCE فى نيسان إكس تريل فإن أداءها يعتبر مرنا ومميزا فى التعامل مع الطرق المختلفة لتجتاز كافة المنعطفات سواءً الحادة منها او العادية باقل قدر من تمايل البدن body roll بخلاف توفير واستغلال القوة اللازمة فى اجتياز الطرق الوعرة او الغير ممهدة.

وجهزت شركة نيسان مضمار لتجارب x-trail e-power فى طرق غير ممهدة الا ان السيارة اجتازت كافة الاختبارات بفضل نظام الدفع الذى يعتمد على توزيع العزم ما بين الاطارات الاربعة لكلاً منهم على حدى وهو ما يجعلها تتكيف تلقائياً لتوقير قوة الدفع على حسب الاحتياج وظروف الطريق.

تتسارع من 0 إلى 100 كلم فى 7 ثوانٍ.. ومحرك 1.5 تيربو لشحن بطارايات الليثيوم

تتسارع نيسان اكس تريل e-power من 0 إلى 100 كلم فى غضون 7 ثوانى فقط بفضل المحركات الكهربائية المزدوجة تبلغ قدرتها الحصانية 213 حصان او ما يعادل 157 كيلو واط.

الجدير بالذكر ان اكس تريل الجديدة تعتمد على محرك كهربائى خلفى بخلاف الموجود فى المحور الامامى بقوة 100 كيلو واط وهو ما يوفر لها عزم دوران اسرع بفارق كبير عن نظام الدفع الرباعى الميكانيكى التقليدى المستخدم فى اغلب سيارات الوقود.

اما عن الامان والسلامة فان اكس تريل زودت بعدد كبير من المواصفات بداية من نظام ProPILOT لمساعدة ودعم السائق التى تشمل التعامل بالقيادة الذكية من خلال الردارات وضبط السرعات بخلاف التعرف على لوحات المرور المعدنية بخلاف مثبت السرعة الذكى الذى يتعامل بسرعات الطريق مع الحفاظ على مسافات امنه مع المركبات الاخرى وغيرها.

فيما تم تزويدها ايضًا بعوامل امان اخرى كالوسائد الهوائية المركزية والستائر الجانبية لحماية الركاب فى الامام والخلف بخلاف الوظيفة التنبؤية لاخطار القيادة بفضل تقنية الرادار المتقدمة والفرامل الطوارئ الامامية اذ تستطيع المستشعرات قراءة الطريق خارج السيارة والتي أمامها لاكتشاف ما إذا كانت قد فرملت فجأة حتى يقوم النظام بتطبيق الفرامل لتقليل احتمالية حدوث تصادم.