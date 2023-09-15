خلال اليوم الرياضي.. أمجد الوكيل: المحطات النووية تنتظر حدثين مهمين خلال احتفالات أكتوبر 

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووي، إن الهيئة تتطلع لحدثين مهمين الفترة القادمة وهم: احتفالات 6 أكتوبر والتي يتزامن معها تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل في الوحدة النووية الأولى ثم الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة 19 نوفمبر.

وأضاف الوكيل خلال فعاليات اليوم الرياضي التى أقامتها الهيئة أمس الخميس للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة بالمجمع الرياضي بدار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس وفي النادي الرياضي بمدينة نواه بالضبعة، أن تنفيذ الصبة الخرسانية للمفاعل الرابع سوف تتزامن مع يوم عيد الطاقة الثالث بمشيئة الله.

حضر اليوم الرياضي الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة وقيادات الهيئة والعاملين، حيث بدأت فعاليات اليوم الرياضي بكلمة الوكيل الذي اكد علي مدى اهتمام الهيئة بالكوادر البشرية واللياقة البدنية وصحة العاملين بها، كما حفز العاملين لبذل مزيد من الجهد.

ثم تم التحرك إلى الملاعب لممارسة مختلف الألعاب وذلك بغرض تجديد النشاط وزيادة القدرات البدنية وتواصل العاملين للخروج من ضغوط العمل وتنمية الروح الرياضية بين كافة العاملين بالهيئة، ولكي يستطيع الجميع الرجوع إلى العمل مرة أخرى بروح جديدة وأكثر نشاطا.

كما قام الوكيل بممارسة بعض الألعاب مع العاملين واخذ بعض الصور التذكارية مما انعكس على الروح المعنوية للعاملين واختتم سيادته اليوم الرياضي بصورة جماعيه مع جموع العاملين بالهيئة حيث كان الجميع مفعما بالحيوية والنشاط بروح معنوية مرتفعة.