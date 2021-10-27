خلال النصف الأول من العام.. «تريند مايكرو» تتصدى لأكثر من 27 مليون تهديد إلكتروني في مصر

أصدرت تريند مايكرو إنكوربوريتد لحلول أمن المعلومات تقريرها نصف السنوي لعام 2021 تحت عنوان: هجمات على جميع المستويات. وسلط التقرير الأمني الضوء على مشهد التهديدات في النصف الأول من العام الجاري والذي يتطور بشكل سريع. كما يزود التقرير قادة الأعمال بأفضل الارشادات الاستراتيجية لحماية شركاتهم ومؤسساتهم في ظل الاقتصاد الرقمي.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، فقد تصدت حلول تريند مايكرو لـ 40.9 مليار تهديد سيبراني عبر البريد الإلكتروني، والملفات والروابط الخبيثة على مستوى العالم، بزيادة سنوية بلغت 47%. واستمرت فيروسات الفدية في تصدر مشهد التهديدات، حيث تابع مجرمو الإنترنت استهداف جهات كبيرة ومشهورة عن طريق توظيف أدوات وتقنيات متطورة طويلة المُكُوث في النظام لسرقة وتشفير بيانات الضحايا. وشهد القطاع المصرفي تأثراً بنسب متذبذبة بلغت 1,318% على صعيد هجمات فيروسات الفدية خلال النصف الأول من عام 2021.

وحجبت حلول تريند مايكرو ما يزيد على 13 مليون (13,867,058) هجمة عبر البريد الإلكتروني في مصر، فضلاً عن الحيلولة دون وقوع ما يزيد على 1.4 ملايين (1,453,650) هجمة عبر الروابط الضارة، وأكثر من 5,230 هجمة عبر الروابط المضيفة، بالإضافة إلى أكثر من 681 ألف (681,989) هجمة عبر البرامج الضارة تم تحديدها وإيقافها.

وأظهر التقرير بأن الشبكات المنزلية في مصر كانت عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات، في هذا الإطار فقد حجبت حلول Smart Home Network من تريند مايكرو حوالي 12 ألف (12,722) هجمة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى منع حصول ما يزيد على 11 مليون (11,192,800) هجمة من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية عبر البرامج الضارة للوصول إلى معلومات حساسة، أو اعتراض الاتصالات، أو شن هجمات خارجية.

وبهذا الصدد علق أشرف سراج، المدير الإقليمي لتريند مايكرو في شمال إفريقيا وبلاد الشام قائلا:” يسلّط التقرير الضوء على مشهد التهديدات الذي يتطور باستمرار ومدى حاجة المؤسسات إلى اعتماد حلول أمنية قوية وفعالة. ليس هذا فحسب، بل سيمكّن التقرير الشركات من إعادة تقييم وضعها الأمني والعمل على تعزيزه لمواجهة التهديدات السيبرانية التي يشهدنا عصرنا الحالي، كما سيساعد صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات على اتخاذ قرارات مدروسة ومناسبة لحماية مؤسساتهم بشكل أفضل”.

وأضاف: “أجبرت الجائحة الشركات على تسريع خطوات التحول الرقمي الخاصة بها، الأمر الذي جعل الأمن السيبراني عنصراً أساسياً في رحلة نمو الشركات”. والجدير بالذكر أن تريند مايكرو تتعاون مع كلا القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي وسد فجوة المعرفة بالأمن السيبراني بما يعزز من أمن رحلات التحول الرقمي الخاصة بمؤسسات دولة مصر. وتحتل الشركة موقع الصدارة من حيث تقديم حلول أمنية مبتكرة للشركات تتميز بقدرتها على توفير تغطية أمنية واسعة، واستخبارات ذكية عن التهديدات وميزات اكتشاف واستجابة مُوَسَّعَة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.