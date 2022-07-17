خلال النصف الأول.. مبيعات السيارات الكورية الخارجية تقفز لأعلى مستوى فى 8 سنوات

أظهرت بيانات أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات خلال النصف الأول من هذا العام إثر ارتفاع الطلب العالمى على السيارات الصديقة للبيئة، بحسب وكالة يونهاب.

ونمت قيمة صادرات السيارات الكورية بنسبة 3.2% على أساس سنوي إلى 24.35 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014 عندما سجلت 25.23 مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

بيع 1.07 مليون سيارة

وقالت الوزارة إنه من حيث الحجم، تم بيع 1.07 مليون سيارة خلال الفترة المذكورة بزيادة 1.5% عن العام الذي سبقه.

وأفادت الوزارة بأن صادرات السيارات حققت نموا على أساس سنوي على الرغم من الظروف العالمية غير المواتية مثل الأزمة في أوكرانيا والتضخم المرتفع، وأضافت أن توسع المبيعات في الخارج يعزي إلى الطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة.

وارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بمقدار 37.7% على أساس سنوي إلى 251,878 سيارة في النصف الأول. ومن حيث الحجم، قفزت مبيعاتها بنسبة 42.7% على أساس سنوي إلى 7.31 مليار دولار وفقا للبيانات.

السيارات الصديقة للبيئة تشكل 30% من إجمالي صادرات السيارات

وشكلت السيارات الصديقة للبيئة 30% من إجمالي صادرات السيارات من حيث الحجم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بزيادة 8.3 % عن العام السابق وفقا للوزارة.

كما زادت صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى 11.8 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي بفضل نمو الطلب في أسواق الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

لكن الإنتاج المحلي من السيارات انخفض بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 1.78 مليون سيارة في الفترة من يناير إلى يونيو وسط النقص المستمر في الرقائق الإلكترونية وعدم استقرار سلاسل التوريد، في ظل إغلاق الصين مدنها الرئيسية بسبب كوفيد-19 والقضايا الأخرى، وفقا للوزارة.

تراجع مبيعات السيارات المحلية بنسبة 11.3%

وتراجعت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 11.3% على أساس سنوي إلى 807,650 وحدة في النصف الأول وسط التأخير المستمر في عمليات التسليم وتأثير أساسي مرتفع.

وفي يونيو، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.7% على أساس سنوي إلى 173,061 وحدة وتراجعت قيمتها بنسبة 2.7% إلى 3.94 مليار دولار.

وجاء الانخفاض في الوقت الذي أثر فيه إضراب سائقي الشاحنات الشهر الماضي على عمليات تسليم السيارات وفقا للوزارة.

لكن صادرات السيارات الصديقة للبيئة زادت بنسبة 20.9% لتصل إلى 37,156 وحدة في يونيو وارتفعت قيمتها بمقدار 23.9% إلى 1.11 مليار دولار.