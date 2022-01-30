خلال النصف الأول بالعام المالي الجاري .. الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق إيرادات تصل إلى 1.1 مليار جنيه

بنسبة نمو قدرها 2% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع “التابعة للقابضة للنقل البحري والبري” خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي (6 أشهر) إجمالي إيرادات بلغت 1.11 مليار جنيه، وذلك مقابل 1.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 2%.

كما حققت الشركة صافي ربح بلغ 717.7 مليون جنيه، وذلك مقابل 625 مليون جنيه بزيادة قدرها 14.8%.

وتأتي تلك النتائج المالية بالرغم من تراجع معدلات التداول بالميناء بسبب المنافسة بين شركات الحاويات بالسوق المحلية، بالإضافة إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا على عددا من محطات الحاويات بالمنطقة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق معدل تداول من الحاويات قدره 367.8 ألف حاوية مكافئة، وذلك مقارنة بنحو 436 ألف حاوية بنقص خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي 2020.

وكان قد ذكر مصدر مطلع بقطاع النقل البحري بالإسكندرية، عن وجود تراجع في معظم شركات الحاويات، وذلك بسبب عدة عوامل كانت من أهمها زيادة المنافسة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، إضافة إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا التي بدأت منذ العام قبل الماضي على الموانئ المختلفة.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد عقدت مؤخرا، والتي وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالية الماضي المنتهي في يونيو 2021.

وسجلت الإسكندرية لتداول الحاويات سجلت صافي ربح بلغ 1.41 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.58 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.