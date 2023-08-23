خلال المعرض الصيني العربي.. عقد مؤتمر الحزام والطريق لتعزيز التجارة والاستثمار

يعقد مؤتمر الحزام والطريق لتعزيز التجارة والاستثمار خلال المعرض الصيني العربي السادس، الذي سيستمر من 21 إلى 24 سبتمبر فى الصين، وفقا لوكالة شينخوا.

ابتداء من 21 سبتمبر، سيلتزم المؤتمر، الذي سيستمر ليومين، بتوفير الظروف المواتية لإجراء التبادلات والتعاون بين الشركات الصينية والعربية، بالتركيز على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق.

ويضم المؤتمر 4 منتديات متوازية، وهي اجتماع التعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الجنسيات في نينغشيا، وقمة الابتكار والتنمية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، ومؤتمر تعزيز الاستثمار للمناطق الصناعية الخارجية للبلدان التي تسعى لمواصلة مبادرات الحزام والطريق، منطقة الصين-السعودية (جازان) الصناعية، والاجتماع التوفيقي للتجارة والاستثمار في الصناعات المتخصصة.

وأصبح المعرض، الذي عقد للمرة الأولى في 2013، منصة مهمة للصين والدول العربية لتعزيز التعاون البراجماتي ودفع تعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية، جذب المعرض أكثر من 400 ألف مشارك و6 آلاف شركة من 112 دولة ومنطقة، وشهد توقيع أكثر من 1200 مشروع تعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الفائقة والطب الحيوي.

وتعد الصين الآن الشريكة التجارية الأكبر للدول العربية. وتضاعف حجم التجارة بين الصين والدول العربية تقريبا منذ عام 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار أمريكي عام 2022. وفي النصف الأول من هذا العام، وصل حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلى 199.9 مليار دولار.