خلال الـ10 سنوات الأخيرة.. ارتفاع تعويضات تأمينات الممتلكات إلى 175% (تفاعلى)

خلال العشر سنوات منذ عام 2009 /2010 حتى عام 2018/ 2019

ارتفعت تعويضات تأمينات الممتلكات خلال العشر سنوات منذ عام 2009 /2010 حتى عام 2018/ 2019، بمعدل 175.3%.

وبلغت تعويضات تأمين الممتلكات والمسئوليات 8.5 مليار جنيه فى عام 2018 /2019 مقابل 3.1 مليار جنيه فى عام 2009 /2010.

وشهد معدل نمو تعويضات النشاط تذبذبا حادا خلال السنوات العشر الماضية، وبلغ معدل نمو تعويض الممتلكات فى 2009 /2010 حوالى 8.6% لتبلغ 3.1 مليار جنيه، فيما انخفضت التعويضات فى 2010 /2011 بمعدل سلبى – 0.7 % وبلغت 3.08 مليار جنيه.

تعويضات تأمينات الممتلكات تهبط بنسبة 26% عام 2011 /2012

وقفزت تعويضات تأمينات الممتلكات فى عام 2011 /2012 بنسبة 47% لتبلغ 4.5 مليار جنيه، نتيجة سداد قطاع التأمين تعويضات خلال فترة ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من خسائر فى الممتلكات العامة والخاصة.

ثم انخفضت التعويضات فى عام 2012 /2013 بمعدل – 26 % لتبلغ 3.4 مليار جنيه.

واستمرت وتيرة الانخفاض فى تعويضات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى 2013 /2014 بنسبة – 4.3 % لتبلغ قيمتها 3.2 مليار جنيه .

وقفزت تعويضات التأمين على الممتلكات والمسئوليات عام 2014 /2015 بنسبة 25.4% لتبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه.

واستمرت وتيرة الارتفاعات فى عام 2015 /2016 بنسبة 20.4 % لتبلغ قيمتها 4.8 مليار جنيه.

ثم انخفضت تعويضات الممتلكات والمسئوليات عام 2016 /2017 بنسبة 5 % لتبلغ قيمتها 5.1 مليار.

8.5 مليار جنيه تعويضات الممتلكات عام 2018/ 2019

وارتفع معدل نمو تعويض التأمين على الممتلكات والمسئوليات عام 2017/ 2018 بنسبة 27 % لتبلغ 6.5 مليار جنيه.

ثم قفزت معدلات نمو التعويضات بنسبة 32.3 % فى عام 2018 /2019 لتبلغ قيمتها 8.5 مليار جنيه.

يذكر أن التأمين على الممتلكات هو حمايتها ضد الأخطار ، مثل مخاطر الحريق والسطو والهندسى والسيارات والتأمين البحرى، وهو عقد تلتزمه بموجبه شركات التأمين بسداد تعويض للعميل فى حالة وقوع أحد هذه الأخطار المؤمن عليها .

الجراف التالى يوضح تطور تعويضات التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال العشر سنوات الماضية ( النسبة مئوية % ).