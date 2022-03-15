خلال العام الجارى.. «البترول»: خطة للانتهاء من حزمة مشروعات لتطوير شبكة الأنابيب وتدعيم التكرير

يعتزم قطاع البترول تنفيذ خطة طموح لتطوير وتدعيم شبكة نقل الخام والمنتجات البترولية، واستكمال تنفيذ مشروعين بقطاع التكرير خلال العام الحالى.

وذكر تقرير حديث صادر عن وزارة البترول، اطعلت عليه «المال»، أن من المستهدف الانتهاء من تنفيذ 8 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمشتقات البترولية تقارب أطوالها نحو 500 كم .

وأضاف التقرير أنه يجري حاليا استكمال إنشاء وإحلال وتجديد عدد من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال فى حدود 400 كم.

وقال مسئول فى الهيئة العامة للبترول إن عملية تدشين الخطوط الجديدة تتم بشكل مستمر بهدف تطوير وزيادة قدرات الشبكة القومية لأنابيب البترول والحفاظ على طاقتها التشغيلية لنقل البترول ومشتقاته.

وأكد المسئول أن العامين الماضيين شهدا نشاطا ملحوظا فى برامج وعمليات تطوير منظومة نقل الخام والمشتقات البترولية رغم تحديات جائحة كورونا.

وأوضح أنه تم تطوير منظومة النقل عبر إنشاء عدة خطوط جديدة لنقل البنزين والسولار والبوتاجاز، تتبع شركات العامرية والسويس وأنابيب البترول، فضلا عن تدعيم ورفع كفاءة الخطوط القائمة وتنفيذ العديد من عمليات الإحلال والتجديد بها.

وأشار إلى أن تلك المشروعات دعمت الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية محليا، وتوصيل المازوت لمحطات الكهرباء، واستهدفت الوصول إلى مواقع ومناطق جديدة لتيسير عمليات التسويق، كما أنها تعزز من قدرة نقل المشتقات فى أوقات ذروة الاستهلاك تجنبا لحدوث أى اختناقات.

وأضاف المسئول أن قطاع البترول يولى عمليات تطوير وتدعيم منظومة النقل والبنية التحتية بشكل عام أولوية كبيرة، بما يحقق أهداف القطاع فى توفير جميع احتياجات السوق المحلية من الوقود.

وقال إن الزيادة المرتقبة فى معدلات إنتاج الخام والمشتقات البترولية فى ظل تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة تتطلب تدعيم وزيادة أطوال شبكة خطوط الأنابيب خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير «البترول» أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ مشروعين بقطاع التكرير خلال العام الجارى، أولهما توسعات مصفاة «شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول» (ميدور)، ويهدف المشروع إلى عمل توسعات فى مصفاة التكرير وزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة %60 لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الأوروبية (سولار، بنزين عالى الأوكتان، وقود نفاثات، بوتاجاز)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبى للمشروع خلال يونيو 2022.

والمشروع الثانى هو إنشاء وحدة جديدة لتقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بطاقة تغذية 1.2 مليون طن سنويا، بهدف إنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة، ومن المتوقع بدء تشغيل ذلك المشروع فى يوليو المقبل.

استكمال 4 مشروعات للتكرير والتصنيع

وكشف التقرير أنه يجري حاليا استكمال تنفيذ 4 مشروعات أخرى بمجال تكرير وتصنيع المشتقات البترولية، أولها مجمع إنتاج السولار «شركة أنوبك»، ويهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية إلى منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة «سولار وبوتاجاز»، وتبلغ طاقة التغذية له نحو 2.5 مليون طن سنويا، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبى للمشروع فى الربع الرابع من عام 2023.

ويتضمن المشروع الثانى توسعات شركة السويس لتصنيع البترول، ويهدف إلى إنشاء مجمع جديد للتفحيم لتعظيم القيمة المضافة بطاقة تغذية تبلغ حوالى 1.75 مليون طن سنويا من المازوت لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة، ومن المتوقع بدء تشغيله خلال الربع الرابع من عام 2023.

والمشروع الثالث يتضمن إنشاء وحدة جديدة للتقطير الجوى متضمنة إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات «شركة الإسكندرية للبترول»، ويهدف إلى وحدة لتقطير الزيت الخام ووحدة لاسترجاع الغازات بطاقة 5 ملايين طن سنويا، مع وحدة لاسترجاع الغازات، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية عالية القيمة، ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع خلال أغسطس من العام الجارى.

والمشروع الأخير يتضمن إنشاء وحدة للتقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن سنويا، مع وحدة لاسترجاع الغازات بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.