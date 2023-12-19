خلال الشهور الماضية.. تعرف على عائدات حركة التجارة بقناة السويس (جراف)

اعتمدت «المال»، إلى جانب مصادرها، على مؤشرات وإحصائيات بوابة معلومات مصر، وهيئة قناة السويس، موضحة أن زيادة عائدات حركة التجارة بالقناة بلغت مليارين و291 مليون دولار، في ظل توقعات ملاحية بأن إيرادات قناة السويس ستتعدى واقع عشرة المليارات دولار بنهاية 2023.

يُذكر أن قناة السويس حققت، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023، إجمالي إيرادات 9 مليارات و492 مليون دولار، بزيادة 31%، مقارنة مع مثيلتها لعام 2022 التي بلغت 7 مليارات و201 مليون دولار،

وتستحوذ القناة على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، وتُعدّ من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

تسلسل عائدات قناة السويس

ورصدت “المال” من الإحصائيات أن شهر مايو 2023 يُعدّ أعلى عوائد قناة السويس، طوال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023، مسجلًا 948 مليون دولار، بزيادة 44% مقارنة بالشهر نفسه لعام 2022 الذي سجل إيرادات بلغت 658.2 مليون دولار، بفارق 289.7 مليون دولار.

ويُعدّ شهر أبريل ثاني أعلى إيراد دولاري مسجلًا 905.4 مليون دولار، بزيادة 43.6% مقارنة بمثيله لعام 2022 بفارق 274.9 مليون دولار.

يليه يوليو 2023 الذي سجل 902.3 مليون دولار، بزيادة 27.8%، مقارنة بمثيله لعام 2022 الذي سجل 705.7مليون دولار، بفارق 196.5 مليون دولار.

ولوحظ من البيانات أن بقية الأشهر تخطّت الـ800 مليون دولار، حيث سجل شهر أغسطس 2023 عائدات بلغت 888.5 مليون دولار، بزيادة 19.1%، مقارنة بالشهر نفسه لعام 2022، مسجلًا 745.6 مليون دولار، بفارق 142.9 مليون دولار.

ويليه شهر أكتوبر 2023 مسجلًا 880.1 مليون دولار، بزيادة 24% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022 الذي سجل إيرادات بلغت 709.5 مليون دولار، بفارق 170.6 مليون دولار.

ويأتي يونيو 2023 محققًا 866 مليون دولار، بزيادة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 مسجلًا 661 مليون دولار، بفارق 205 ملايين دولار.

ويليه نوفمبر 2023 مسجلًا 862.1 مليون دولار، بزيادة 21.3% مقارنة بمثيله لعام 2022 مسجلًا عائدات بلغت 710.3 مليون دولار، بفارق 151.7 مليون دولار.

يليه شهر سبتمبر 2023 محققًا 853.7 مليون دولار، بزيادة 24.4%، مقارنة بشهر سبتمبر 2022 الذي سجل 685.9 مليون دولار، بفارق 167.8 مليون دولار.

ويأتي مارس 2023 مسجلًا 835.2 مليون دولار، بزيادة 38.8% مقارنة بالشهر نفسه لعام 2022 مسجلًا 601.7 مليون دولار، بفارق 233.5 مليون دولار.

ويسجل يناير 2023 عائدات بلغت 804.5 مليون دولار، بزيادة 47.4%، مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022 محققة 545.6 مليون دولار، بفارق 258.8 مليون دولار.

وسجلت عائدات فبراير 2023 أقل إيراد دولاري، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي، مسجلًا 745.5مليون دولار، رغم أنه حقق زيادة بلغت 36.3%، مقارنة بمثيله لعام 2022 الذي سجل 546.8 مليون دولار، بفارق 198.6 مليون دولار.