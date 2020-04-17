خلال الربع الأول من 2020.. مصر تستحوذ على 27% من تمويلات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط

استحوذت مصر على 27% من حجم التمويلات الموجهة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من 2020، التى بلغت نحو 277 مليون دولار، بزيادة 2% على الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة ماجينت للأبحاث، يعود سبب زيادة التمويلات إلى حصول عدد كبير من رواد الأعمال على تمويلات كبيرة خلال شهري يناير وفبراير قبل انتشار وباء “كورونا”، ومنها شركة فيزيتا المصرية لخدمات الرعاية الصحية أونلاين التى حصدت نحو 40 مليون دولار.

بينما جمعت حالا لطلب خدمات التوصيل أونلاين نحو 15 مليون دولار، وحصدت الإمارات 51% من التمويلات مقابل 10% للسعودية

وزادت الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة فى تطبيقات البقالة والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، فعلى سبيل المثال شهدت تطبيقات دفع الأموال زيادة بنسبة 117٪ على خدماتها شهريا منذ يناير، خاصة مع البحث بشكل متزايد عن طرق بديلة لجمع الأموال خلال إغلاق الشركات.

ونقل التقرير عن أكثر من 100 مؤسس لتطبيقات إلكترونية تعمل في مجالات مختلفة، أن 59٪ أشاروا إلى أن أعمالهم تأثرت سلبا بسبب كورونا.

فيما أشار 48٪ إلى أن هدفهم الرئيسي هو زيادة الإيرادات المالية لتعويض الخسائر المحتملة، وتوقع 41٪ أن تكون معدلات نمو الإيرادات المالية أقل من توقعاتهم السابقة للعام الحالي.