خلال الاجتماع بالفيديو كونفرانس.. وزير الإسكان يشيد بمجهود القابضة لمياه الشرب

وأوضح أنه يتم حالياً دراسة المقترحات المختلفة للاستفادة من مياه الأمطار، واستغلالها

أشاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بالجهد المبذول من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وأدائها المتميز، خصوصاً فى التعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر مؤخراً.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة، والتى تمت فيها الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية غير المُجمعة للشركة القابضة، عن العام المالى المنتهى يونيو 2019.

وخلال الجمعية تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المُجمعة للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن نفس العام المالى.

عقد عمومية عبر الفيديو كونفرانس بسبب كورونا

عُقد الاجتماع باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأثنى الدكتور عاصم الجزار، على الجهد الملموس والواضح الذى تبذله الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وأدائها المتميز، وخصوصاً فى التعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر مؤخراً.

دراسة المقترحات المختلفة للاستفادة من مياه الأمطار

وأوضح أنه يتم حالياً دراسة المقترحات المختلفة للاستفادة من مياه الأمطار، واستغلالها.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أبرز جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة، فى توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، والتخلص الآمن من الصرف الصحى .

استلام 1623 مشروعاً لمياه الشرب

وأوضح فى بيان حصلت المال على نسخة منه أنه تم استلام 1623 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية سبتمبر 2019.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية 29.8 مليون م3 فى اليووم تقريباً، وإجمالى الطاقة الفعلية لمعالجة الصرف الصحى 12.1 مليونمتر مكعب فى اليوم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إجمالى عينات مياه الشرب المرفوعة خلال عام 2019، أكثر من 3.6 مليون عينة، للتأكد من مطابقة المياه المنتجة لأعلى معايير الجودة، ويتم اختبار تلك العينات بالمعمل المرجعي بالشركة القابضة، والمعامل المركزية بالشركات التابعة، ومعامل محطات المياه، بجانب المعامل المتنقلة وسيارات جمع العينات.

وأشار إلى أن هناك 200 محطة، و12 شبكة، حاصلة على شهادة (TSM)، حتى ديسمبر 2019، وتمثل 46 % من إجمالى مياه الشرب المُنتجة، و25 % من إجمالى الصرف المعالج.

وأكد رسلان، أن الشركة تبذل جهداً كبيراً لتقليل الفاقد، ومواجهة الوصلات الخلسة، وذلك من خلال، التوسع فى برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد DMA، وشراء عدادات جديدة واستبدال العدادات العاطلة، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع.