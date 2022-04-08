خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .. تداول 2318 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة واردات بلغت 764 طن و107 شاحنات

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .. تداول 2318 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

6:58 م, الجمعة, 8 أبريل 22

شهدت موانئ البحر الأحمر حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 2318 طن من خلال وصول و مغادرة  تسع  سفن

وسجلت الهيئة بموانيها وصول أربع سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة  10 سفن ، ومن المنتظر دخول سفينتين، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1554طن بضائع عامة ومتنوعة و192 شاحنة و 99 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 764 طن بضائع عامة ومتنوعة 107 شاحنة و 34  شاحنات ملاكي

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “دليلة ” بحمولة 72 شاحنة و 15  شاحنه15 ملاكي و السفينة الرياض بحمولة أربع شاحنة و 17وتم مغادرة السفينة دليلة بحمولة  86شاحنة و  ثلاث  ملاكي و السفينة الحرية بحمولة 47 شاحنة وخمس شاحنات ملاكي والسفينة NEW LADER فارغة متجهة الي عرض البحر .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال   76 شاحنة بحمولة 688طن بضائع عامة و 76طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا  وشاحنتين ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1554طن بضائع عامة وشاحنة ملاكي.

نادية سلام

نادية سلام

6:58 م, الجمعة, 8 أبريل 22