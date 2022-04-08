شهدت موانئ البحر الأحمر حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 2318 طن من خلال وصول و مغادرة تسع سفن

وسجلت الهيئة بموانيها وصول أربع سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 10 سفن ، ومن المنتظر دخول سفينتين، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1554طن بضائع عامة ومتنوعة و192 شاحنة و 99 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 764 طن بضائع عامة ومتنوعة 107 شاحنة و 34 شاحنات ملاكي

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “دليلة ” بحمولة 72 شاحنة و 15 شاحنه15 ملاكي و السفينة الرياض بحمولة أربع شاحنة و 17وتم مغادرة السفينة دليلة بحمولة 86شاحنة و ثلاث ملاكي و السفينة الحرية بحمولة 47 شاحنة وخمس شاحنات ملاكي والسفينة NEW LADER فارغة متجهة الي عرض البحر .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 688طن بضائع عامة و 76طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وشاحنتين ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1554طن بضائع عامة وشاحنة ملاكي.