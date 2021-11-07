خلال افتتاح معرض كايرو آي سي تي.. استثمارات مرتقبة في البنية التحتية والسياحة والنقل

قال الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT إن المعرض يشهد الدورة الثامنة من مؤتمر “بافيكس”، لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، والذي يعد منصة هامة لاستعراض مستجدات تقنيات القطاع المصرفي وفرص نموه.

واستعرض “كمال” تاريخ مؤتمر “بافيكس” منذ انطلاقه عام 2013 عندما بدأ التفكير في إقامته ومخاطبة شركة “إي فاينانس”، لإقامة فاعلية تستهدف دعم مجال الشمول المالي ومجهودات الدولة المصرية في التحوّل الرقمي، مشيرًا الى أن الهدف من إقامة “بافيكس” ليكون ملتقى رئيسيا يجمع كل لاعبي التكنولوجيا المالية في مصر، وتسليط الضوء على نمو ذلك المجال ومناقشة فرص التطور المتاحة.

من جانبه، أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس”، عن سعادته برعاية معرض Cairo ICT بالتزامن مع الاحتفال بدورة اليوبيل الفضي، موجهًا التهنئة لشركة “تريد فيرز”، والإعلامي أسامة كمال على المجهود الضخم في إقامة تلك الفاعلية واستمرارها رغم صعوبة التحديات والظروف المحيطة، وأبرزها جائحة كورونا.

وأكد سرحان على أهمية طرح أسهم شركته في البورصة المصرية، والذي يساهم في نمو حجم أعمال الشركة وارتفاع قيمتها السوقية، مشددًا على اتخاذ خطوات جادة في تطوير الأداء العام لزيادة درجة جاذبية سهم الشركة للمستثمرين الحاليين والقادمين، وسعي الشركة لضخ استثمارات جديدة في عدد من المجالات منها البنية التحتية والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات الاقتصادية، التي تحتاج لدعم تكنولوجي في إطار دور “أي فينانس”، لتعزيز استراتيجية مصر للتحوّل الرقمي.

وأشار “سرحان” إلى أن الشركة أطلقت شركتين تابعتين وهما “أي تاكس” و”أي هيلث”، بهدف المشاركة في دعم توطين التكنولوجيا بمجالات الصحة والمالية ليصل عدد الشركات التابعة لنحو 5 شركات، الأمر الذي يساعد على القيمة التسويقية للشركة خلال الفترة المقبلة.

من جهته، استهل أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة بنية، لحلول تكنولوجيا المعلومات كلمته بتوجيه الشكر، والتهنئة للقائمين على تنفيذ معرض Cairo ICT وعلى رأسهم الإعلامي أسامة كمال، مؤكدًا أن المعرض يمثل عيدا سنويا لكل المهتمين والعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد مكي أن “Cairo ICT” يمثل أداة دعم هائلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات لما يتيحه من فرص هامة لبحث ونقاش والتفاعل لكل جديد في مجال التكنولوجيا، منوهًا إلى أن المعرض مر برحلة تحديات مختلفة، وآخرها جائحة كورونا، لكنه نجح في مواجهتها وتجاوزها بنجاح.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة بنية، عن فخره لكون شركته الراعي الرسمي للمعرض للعام الثاني على التوالي وحصولها على ثقة إدارة المعرض، والذي يمثل صورة مصر التكنولوجية، مشيرا إلى أن “بنية” تقوم بعدد من الأنشطة والفاعليات خلال المعرض وتشمل الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات بجانب إطلاق شركتين لخدمات السحابة وأخرى للاستثمار وتمويل الأفكار الناشئة.

من جانبها أعربت ليلى سرحان، المدير الإقليمي لشركة فيزا، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، عن سعادتها بمشاركة شركتها في معرض “Cairo ICT”، موضحة اهتمام شركة فيزا بالسوق المصرية باعتباره ضمن 5 دول للشركة في إفريقيا من بين 90 دولة.

وقالت “سرحان” إن فيزا تستهدف ضخ استثمارات جديدة لتوسيع عملياتها في مصر، مشيرة إلى أن صناعة المدفوعات الإلكترونية تشهد نموًا متزايدًا في مصر لما تمثله من سوق واعدة لذلك القطاع الهام، متابعة أن 90% من الشركات التكنولوجيا المالية تمثله فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، عبّر “كولين هو”، رئيس أعمال الحوسبة السحابية بشركة هواوي شمال أفريقيا، عن سعادته بالمشاركة في ذلك الجمع، الذي يمثل ملتقى لصناعة تكنولوجيا والتحوّل الرقمي، لافتا إلى أن هواوي تقدم منتجات مبتكرة لتعزيز تكنولوجيا البنية التحتية والمنتجات والتطبيقات لضمان سرعة اتصال لمساعدة الشركات على تعزيز اعتمادها على السحابة و إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأكد “هو” أن الصين شهدت طفرة نوعية بمجال السحابة وتحويل البيانات الرقمية وهو ما تدعمه الشركة عبر تقنياتها المبتكرة، لافتا إلى أن منتجات الحوسبة السحابية الطرفية ساهمت في نشر محطات بسرعة أكبر تصل إلى 10 أضعاف، وأن كورونا سرعت من وتيرة رقمنة الأعمال خاصة بقطاعات المدن الذكية والصحة والتعليم والتجارة.

من جانبه وجّه وائل عبدوش، مدير عام شركة “IBM” مصر، التهنئة للقائمين على المعرض بمناسبة احتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا على انطلاقه، متمنيًا استمرار النجاح والريادة حتى اليوبيل الذهبي، مشيرًا إلى أن معرض Cairo ICT يعكس مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات ومشاركته في الاقتصاد المصري.

ونوّه عبدوش، إلى أن الشركة تستعرض خلال دورة العام الحالي أحدث ما لديها من تكنولوجيا التحوّل الرقمي، والتي تدعم بها مشروعات الدولة المصرية في القطاعات المختلفة، حيث تتمثل أبرز تلك التقنيات في خدمات السحابة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار، مؤكدًا أن الشركة تتطلع لدعم عملائها في رحلة التحوّل الرقمي كما نستهدف عقد شراكات جديدة في ذلك الصدد.

فريق اتصالات المال