«خلال احتفالية مبادرة كتف في كتف».. السيسي: شرفت بتحمل مسئولية الوطن منذ 9 سنوات.. وأجدد عهدي بالمضي قدمًا نحو المزيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مبادرة “كتف في كتف” انتصار جديد لمعاني الإنسانية والتكافل المجتمعي، مشددا على أن ما نشهده اليوم هو إظهار لقدرة الشعب المصري لتحويل المحن إلى منح.

وقال الرئيس السيسي ، في كلمته خلال احتفالية مبادرة “كتف في كتف ” والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم /الجمعة/، إن إطلاق المبادرة مشهد إنساني رائع ، موجها التحية والتقدير والإعزاز للشعب المصري العظيم ومهنئا الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم ، داعيا الله أن يوفقنا ويرزقنا الخير والسلام والبركة والمحبة للإنسانية جميعا .

وأضاف الرئيس “أقف متحدثا إليكم يختلط في نفس مزيج من الاعتزاز والفخر .. اعتزازي بوجودي وسط أبناء الوطن من كافة فئات الشعب المصري والفخر بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتجسيد جديد لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي الذي طالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل الملهم وخاصة في أوقاف الأزمات والشدائد “.

وعبر الرئيس السيسي عن امتنانه للشعب المصري العظيم لجهوده وتضحياته ، لافتا أنه لايمكن لأحد أن ينكر دور التحالف الوطني إلا من كان في نفسه شيء غير جيد.

وأشار الرئيس إلى أنه بالأمس القريب شهدنا مشروعنا الوطني الأعظم، لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة” والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة، لأكثر من أربعة آلاف قرية مستهدفين تحقيق تنمية حقيقية، وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن، بموازنة تقارب الـ700 مليار جنيه أو يزيد.

وأضاف الرئيس “عندما أطلقنا تلك المبادرة كانت التكلفة التقديرية لها تتراوح ما بين 700-800 مليار جنيه أو تزيد، إلا أن المرحلة الأولى للمبادرة بلغت تكلفتها أكثر من 350 مليار جنيه ، وسوف تصل التكلفة التقديرية المرحلتين الثانية والثالثة إلى حوالي تريليون جنيه “.

وقال الرئيس السيسي: “أبدأ حديثى معكم، موجها كل معاني التحية والإعزاز والتقدير، للشعب المصري العظيم ومهنئا الأمتين العربية والإسلامية، بشهر رمضان المعظم”، داعيا أن يرزقنا الله “عز وجل” فى هذه الأيام المباركة، الخير والسلام، وأن تحاط الإنسانية بنفحات من البركة والمحبة.

وأضاف الرئيس السيسي “أقف اليوم متحدثا إليكم، في لحظة يختلط في نفسي، مزيج من الاعتزاز والفخر.. الاعتزاز، بوجودي وسط أبناء الوطن، من كافة فئات الشعب المصري والفخر، بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد، وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي، والذى لطالما كان المصريون فيه، هم القدوة والمثل والملهم، وخصوصا وقت الأزمات والشدائد”.

وتابع الرئيس السيسي: “ما نشهده اليوم، ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب الباسل، وإظهارا لقدرته في تحويل المحن إلى منح، والأزمة إلى نجاح وإنجاز مشهد إنساني، ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله.. فجزيل الشكر لكل من شارك في هذا النجاح، من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتحت مظلة الوطن”.

وتابع الرئيس السيسي: “ها نحن اليوم، نشهد نجاحا جديدا، كتبته أيادي المصريين المخلصين، في مجتمع مدني، يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية، والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين، على امتداد محافظات مصر مستهدفين في ذلك، الوصول إلى الأسر والفئات الأولى بالرعاية، وتقديم الخدمات المجتمعية لها، في مختلف المحاور”.

وقال الرئيس السيسي “منذ تسع سنوات واستجابة لندائكم، شرفت بتحمل مسئولية هذا الوطن، مستعينا على هذه الأمانة بالله ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين، ومتيقنا بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا”، ساعيا من أجل رفعة ورقى هذا الوطن، بالعمل الدءوب والنوايا الصادقة.

وأضاف “أنه على قدر صعوبة التحديات التي واجهتنا، لإعادة مصر لمسارها الصحيح، بقدر ما كان العزم والإصرار، على خوض غمار هذه التحديات، لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء”.

وتابع: “سنوات عديدة، تمسكنا فيها بوطننا، آمنا به وعملنا من أجله سعينا فيها للسلام والأمن والاستقرار، وانتهجنا طريق البناء والتنمية.. واجهنا فيها من المصاعب الكثير ولكن في كل مرة، كنا قادرين على تجاوزها، والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسا، مجددا عهدي معكم، وصادقا في وعدي لكم، بأن نمضي قدما، نحو المزيد من العمل والبناء عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية، وداعمين المزيد من المساحات المشتركة، بين أبناء الوطن، وموفرين كافة السبل لشبابنا، لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحاتهم، ومتسلحين في ذلك، بالاستعانة بالله، والإيمان بقدرة أبنائه، في تحقيق أحلام هذا الوطن التي لم تسقط بالتقادم، بل وتحققت بالعمل والإصرار”.

وعبر الرئيس السيسي عن عظيم امتنانه للشعب المصري العظيم، على كل ما بذله من جهود، وما قدمه من تضحيات لنقف اليوم مطمئنين، محتفين بالكثير مما تم تحقيقه، وبما سيتم إنجازه لنثبت للعالم مرات ومرات، قدراتنا على اقتحام التحديات، والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل.

ورد الرئيس السيسي على هتاف الجماهير “بنحبك ياريس”،قائلا :” بحبكم وبأحب مصر جدا .. ومصر هي أهلي”.

واختتم الرئيس كلمته بالقول ” مرة ثانية أوجه لكم التحية والشكر والتقدير وكل عام وأنتم طيبين وبلادنا بخير وسلام “، مضيفا ” لقد حاولوا خلال الشهور الماضية أن يخيفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم ولكن أقول ما شهدناه اليوم هو رد طبيعي للتحرك إلى الأمام وأنه ليس لدينا مشكلة “.

وقال الرئيس”إنه يوم جميل للغاية .. وكل سنة وأنتم طيبين ودائما متجمعين يامصر وبأهل مصر متجمعين على الخير ..شكرا لكم “، مرددا “تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.