خلال احتفالية عيد الأم.. محافظ الإسكندرية يكرم 70 سيدة على شاطئ المندرة

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم احتفالية عيد الأم التى تنظمها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شاطئ المندرة المجاني، وذلك لتكريم ٧٠ أما تقديرا لمجهوداتهم وامتنانا لما قدموه من تضحيات من أجل أبنائهم.

وخلال الاحتفال؛ أعرب الشريف عن سعادته لحضور حفل عيد الأم ، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي امتنانا واعتزازا لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

وأكد المحافظ علي الدور الهام والمؤثر الذي تلعبه كل أم في بناء شخصية وحياة الأبناء والمجتمع ككل، لافتًا إلى أن عيد الأم هو عيد العطاء والانتماء فكل أم هي مثال للتضحية والمثابرة من أجل تحقيق صالح أبنائها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جميع أمهاتنا من كل شر.

وفي نهاية الاحتفال، كرم الشريف ٧٠ أم من الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارها، حيث تم تكريم ٣٠ أم من إحدى دار المسنين، بالإضافة إلى تكريم ١٠ أمهات لذوى الهمم المتفوقين علمياً أو رياضياً، و ٣٠ أم لذوي الهمم ممن لهم قصص كفاح من أجل أبنائهم.

شهد الاحتفال؛ اللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذ محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، و الدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان، و الأب باسيليوس كاهن كنيسة العذراء.