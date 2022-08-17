خلال اجتماع مشترك.. الإعلان عن الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية 2022-2023

عقد د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، الاجتماع المُشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية. وأقر المجلسان الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية 2022- 2023، وذلك بحضور د. محمد حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، و أعضاء المجلسين، وذلك بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية يقسمان الحدود الدنيا طبقًا لأربع مجموعات

ووافق المجلسان على تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية طبقًا لتقسيم الجامعات إلى أربع مجموعات كالتالي:

المجموعة (أ)، وتشمل جامعات:

أولًا الجامعات الخاصة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، الصالحية الجديدة، الحياة). ثانيًا الجامعات الأهلية: (المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قنا الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية).

المجموعة (ب) وتشمل جامعات: (الجلالة، العلمين الدولية)

المجموعة (ج) وتشمل جامعات: (سيناء بفرعيها، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية)

المجموعة (د) وتشمل جامعة: (الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة).

الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية 2022- 2023

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للمجموعات كالتالي :

كلية الطب

الكلية المجموعة أ المجموعة ب المجموعة ج المجموعة د الطب 82% 80% 77% 77% الأسنان 80% 79% 77% 77% العلاج الطبيعي 78% 76% 76% _ الصيدلة 74% 73% 73% 73% الطب البيطري 70% _ _ 68% الهندسة 68% 66% 66% 65% حاسبات ومعلومات 62% 61% 61 61% التكنولوجيا الحيوية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الإدارة والاقتصاد، العلوم السياسية، الفنون والفنون التطبيقية، الآداب، العلوم السنيمائية، الإعلام، التربية، السياحة والفنادق، الحقوق والدراسات القانونية، واللغات والترجمة، الزراعات الصحراوية، العلوم الأساسية، الآثار، الزراعة 55% 55 % 55% 55%

وخلال بداية الاجتماع، وجّه أعضاء المجلسين التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتولِّيه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه أعضاء المجلسين الشكر للدكتور خالد عبد الغفار؛ على جهوده المتميزة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية تمثل رافدًا مهمًّا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية.

وزير التعليم العالي : الجامعات الخاصة والأهلية ضرورة لاستيعاب زيادة الطلب في التعليم الجامعي

ونوه بأن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المصري، مشيدًا بما حققته هذه الجامعات من تقدم في التصنيفات العالمية.

وقال د. عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزير التعليم العالي أكد، خلال الاجتماع، أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تشهد مواصلة تنفيذ كل ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير أشار إلى بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة، العام الدراسي الجديد 2022- 2023.

فضلًا عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل، والتصنيف الدولي للجامعات المصرية.

اجتماع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير وجّه باستمرار الجامعات في المشاركة المجتمعية، وذلك من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية والندوات التثقيفية، والفعاليات والأنشطة المختلفة.

كما وجّه الوزير بأهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، فضلًا عن سرعة الانتهاء من كل عمليات الصيانة للمباني، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، وكذلك المدن الجامعية، وتأكيد معايير السلامة والأمان بكل المنشآت الجامعية.