خلال اجتماع «الرعاية الصحية» .. «الاتحاد الأوروبي» يقدم حزمة من المنح لإنجاح التأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفدًا دوليًّا رفيع المستوى، يضم كلًّا من السيد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، السيد إبراهيم العافية، مدير قطاع التعاون بسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، السيد إريك أويشسلين، مدير منظمة العمل الدولية في مصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

إدارة وتشغيل المنشآت الصحية باحترافية

واستعرض الاجتماع، جهود هيئة الرعاية الصحية في التغطية الصحية الشاملة، وبناء الأنظمة الصحية الحديثة، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية باحترافية، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، إضافة إلى جهود الهيئة للتعاون والشراكة مع المنظمات والجهات الدولية والشركاء الدوليين.

سبل التعاون لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

وناقش الاجتماع سبل التعاون لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة، بما يتفق مع رؤية الدولة وأهدافها الإستراتيجية في بحث الاستفادة من كل الفرص لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في قطاع الرعاية الصحية 2030.

تعزيز التعاون في مجال صحة المرأة والطفل

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون في مجال صحة المرأة والطفل، من خلال تدريب الفرق الطبية، على التعامل مع الأطفال وتوعية أُسرهم بالطرق السليمة للتعامل معهم؛ بهدف إخراج جيل صحي قادر على بناء المجتمع والحفاظ على ثرواته ومقدراته.

تفعيل النظام الإلكتروني للإحالة إلى مستويات الرعاية المتقدمة

وتطرّق الاجتماع إلى بحث سبل التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتفعيل النظام الإلكتروني للإحالة إلى مستويات الرعاية المتقدمة،

فضلًا عن تنظيم ورش تدريبية للأطباء بمراكز ووحدات طب الأسرة حول التطبيق الصحيح لبرامج صحة المرأة والجنين وصحة الطفل، بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وناقش الاجتماع أهمية التعاون لتبادل الخبرات والمعرفة لتطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية السليمة، والقادرة على مواجهة الأزمات

وتقليل المخاطر على الجميع في منشآت العمل أثناء حالات الطوارئ المستقبلية، بهدف حماية سلامة العاملين وصحتهم، ودعم استمرار العمل ومنع الأزمات بالتنبؤ بها وإدارتها قبل وقوعها.

أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الرعاية الصحية والعلاجية المتقدمة،

والتحول الرقمي للخدمات وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتدريب مقدمي الخدمة، بما يضمن تحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، ومطابقتها للمعايير العالمية.

وتابع: أن مشروع التأمين الصحي الشامل يستهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية وفقًا لمعايير أكثر مرونة ومحدَّثة عالميًّا، مما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له.

من جانبه أشاد الوفد الدولي رفيع المستوى بالجهود المبذولة بهيئة الرعاية الصحية لتطور الرعاية الصحية بمصر والارتقاء بها،

مؤكدين حرصهم على تقديم كل أوجه الدعم للدولة المصرية بما يحقق أهدافها الإستراتيجية نحو ضمان علاج كل المصريين بجودة عالمية، ومتطلباتها التنموية في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

وأكد السيد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، دعم اليونيسيف لبرامج صحة الأطفال ورعاية الأمهات بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأضاف السيد إبراهيم العافية، مدير قطاع التعاون بسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الإتحاد الأوروبي ينوي تقديم حزمة من المنح لدعم نقل الخبرات لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية حياة كريمة،

وتابع السيد إريك أويشسلين، مدير منظمة العمل الدولية في مصر، أن منظمة العمل الدولية على أتم الاستعداد لتعزيز جهود الدولة لضم العاملين بالقطاع الخاص وغير الرسمي للاستفادة بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.