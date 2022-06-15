خلال اجتماعات «أفريكسيم بنك».. طارق عامر: نعمل جدياً لمواجهة التضخم

قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن البنك يعمل جديًا لمواجهة التضخم، مع الموازنة بين ذلك وتحقيق النمو وخلق وظائف، مشيرًا إلى أن تنفيذ ذلك يعتبر أمرًا صعبًا، ولكن يسعى البنك لتحقيقه.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير والتي انطلقت صباح اليوم.

وأضاف عامر، أنه يأمل أن تحقق دول القارة السمراء تطلعاتها من خلال البنك الأفريقي للاستيراد، موضحا أن استضافة مصر لفعاليات الاجتماعات السنوية للبنك يؤكد أهمية القارة السمراء بالنسبة لها.

وانطلقت صباح اليوم الاجتماعات السنوية لعام 2022 للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير”أفريكسيم بنك”بالعاصمة الإدارية الجديدة بعنوان “تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في حقبة ما بعد كوفيد -19: الاستفادة من قوة الشباب”.

وأفريكسم بنك يعتبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف بافريقيا معنية بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج القارة السمراء ، ويعمل البنك على ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في القارة وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، و تعزيز التوسع الاقتصادي فيها.