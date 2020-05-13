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خلال اتصال هاتفي.. السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا جهود مكافحة كورونا

في ضوء تولي جنوب أفريقيا رئاسته الحالية، وكذا عضوية مصر في الترويكا الأفريقية
المال - خاص 7:33 م, الأربعاء, 13 مايو 20 7:33 م, الأربعاء, 13 مايو 20

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وتناول الاتصال مستجدات عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي، في ضوء تولي جنوب أفريقيا رئاسته الحالية، وكذا عضوية مصر في الترويكا الأفريقية.

وتم التباحث حول جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا في أفريقيا، وتم التوافق حول مواصلة الجهد الأفريقي المشترك لمواجهة انتشار الفيروس واحتواء تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على الدول الأفريقية، وتقديم المساعدات الطبية، لا سيما من خلال استغلال الموارد المتاحة حاليا في إطار الاتحاد الأفريقي من خلال الصندوق الذي تم تدشينه لدعم احتياجات دول القارة لمكافحة الفيروس، وذلك بجانب التعاون مع الشركاء الدولين، مع أهمية عدم تأثير الانشغال بأزمة كورونا على جهود مكافحة الإرهاب بالقارة.

كما تناول الاتصال تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات، موكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية القائمة مع جنوب أفريقيا على الصعيد القاري والدولي، ودفع الحوار الاستراتيجي بين البلدين في قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية بالقارة، وذلك لما للدولتين من ثقل محوري فعال داخل القارة الأفريقية.

من جانبه؛ أشاد الرئيس رامافوزا بالتنامي المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوها بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات، ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات على المستوى الثنائي والقاري.

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بقلم المال - خاص

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